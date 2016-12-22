Минфин назвал источники финансирования бюджетного маневра

Минфин планирует получить допдоходы для бюджетного маневра за счет оптимизации налогов и повышения эффективности социальных трат, заявил министр финансов Антон Силуанов. Увеличение госдолга подорвет устойчивость бюджетной системы

Фото: Слава Алахов / ТАСС

Дополнительные ресурсы для увеличения производительных расходов бюджета (образование, здравоохранение, инфраструктура) обеспечат изменение налоговой системы за счет снижения нагрузки на бизнес и улучшение администрирования налогов, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Какие могут быть источники? В первую очередь, конечно, возьмем налоги», — сказал глава Минфина в ходе сессии «Устойчивость экономического роста в России и мире» в рамках Гайдаровского форума. Он отметил, что за счет улучшения администрирования налогов в 2017 году удалось увеличить доходы консолидированного бюджета почти на 1 п.п. ВВП. «Это почти 1 трлн руб.», — подчеркнул Силуанов. Дополнительные средства в бюджет поступят за счет повышения собираемости налогов и сокращения теневого сектора. «Оттуда мы будем забирать деньги для наших приоритетов», — указал глава Минфина.

«Мы считаем, что дополнительные ресурсы для экономики и, соответственно, дополнительные поступления в бюджет дадут изменения налоговой системы за счет снижения обременительных для бизнеса налогов», — сказал Силуанов. Российская налоговая система проигрывает в конкурентоспособности из-за высокой нагрузки на фонд оплаты труда, полагает он. Глава Минфина, как заявил он еще утром в среду, считает необходимым оптимизировать налоговую систему в части налогообложения труда. Впрочем, он не уточнил, о каких конкретно изменениях идет речь.

Глава Минфина также отметил, что на социальную часть из консолидированного бюджета тратится сумма, эквивалентная примерно 20% ВВП. «Здесь тоже большая работа предстоит с точки зрения налаживания работы по повышению результативности тех трат, которые сегодня уже есть», — сказал Силуанов.

«Говорить об увеличении [государственного] долга я считаю, что неправильно, поскольку это подорвет основы устойчивости. Слава богу, мы сейчас прошли этот этап, сейчас нужно говорить о структурных изменениях в экономике», — добавил министр.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщила, что президент Владимир Путин «неофициально попросил» свою администрацию и министерства просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Сам «бюджетный маневр», как ожидается, должен произойти уже после выборов.

Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что администрация президента рассматривает различные варианты бюджетного маневра, но уже сейчас можно сказать, что расходы на социальную сферу и инфраструктуру необходимо увеличивать. Он также отметил, что расчеты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и администрации президента близки. ЦСР предлагает к 2024 году увеличить расходы бюджета на образование на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% ВВП и на инфраструктуру — на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 годом.​

«Если говорить о цифрах, то сейчас у нас расходы на образование — это примерно 3,6% ВВП, мы считаем, что за шесть лет постепенно можно было довести эту цифру до 4,4% ВВП. По здравоохранению — с 3,3 до 4%. И по инфраструктуре, включая транспорт и дорожное хозяйство, с текущих 2,2% ВВП примерно до 3%», — говорил РБК президент ЦСР Павел Кадочников.