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Белоусов заявил о близости расчетов Кремля и Центра Кудрина по бюджету
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Белоусов заявил о близости расчетов Кремля и Центра Кудрина по бюджету
Экономика, 12:29
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Белоусов заявил о близости расчетов Кремля и Центра Кудрина по бюджету
Помощник президента Андрей Белоусов рассказал о близости позиций Кремля и Аналитического центра (ЦСР) бывшего министра финансов Алексея Кудрина по вопросу сокращения некоторых расходов бюджета
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Администрация президента рассматривает различные варианты бюджетного маневра, но уже сейчас можно сказать, что расходы на социальную сферу и инфраструктуру необходимо увеличивать. Об этом заявил помощник президента Андрей Белоусов.

По словам чиновника, «некоторые расходы, по крайней мере по доле ВВП, будут сокращаться». «Мы считаем, что расчеты, которые делались и в ЦСР [Центр стратегических разработок, НКО бывшего главы Минфина Алексея Кудрина], и в администрации, они близки», — подчеркнул Белоусов (цитата по ТАСС).

Расчеты показывают, что увеличение расходов «на все чувствительные позиции (это прежде всего образование, здравоохранение и инфраструктура») обойдется примерно в 1,5–2% ВВП, настолько вырастет доля этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету. Соответственно, повышение расходов может произойти «за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов», пояснил Белоусов. Он отметил, что решений пока нет, но есть «разные варианты».

В понедельник, 15 января, газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщила, что президент Владимир Путин «неофициально попросил» свою администрацию и министерства просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Сам «бюджетный маневр», как ожидается, должен произойти уже после выборов.

Программу, по данным газеты, готовит председатель ЦСР Алексей Кудрин, предложивший к 2024 году постепенно увеличить расходы государства на образование на 0,8% ВВП, на здравоохранение на 0,7% на ВВП и инфраструктуру на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 годом. ЦСР предлагает сократить расходы на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат, но не на оборону, писали «Ведомости».

Еще в мае 2016 года Белоусов говорил, что социальные и военные расходы бюджета сокращать нельзя, потому что это «будет движением назад». Кудрин в прошлом предлагал сокращать расходы на оборону.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: госрасходы , Кремль , ВВП
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