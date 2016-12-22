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«Ведомости» сообщили о «бюджетном маневре» Путина после выборов
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«Ведомости» сообщили о «бюджетном маневре» Путина после выборов
Экономика, 05:28
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«Ведомости» сообщили о «бюджетном маневре» Путина после выборов
Владимир Путин поручил министерствам просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после выборов. Программу реформ готовит Алексей Кудрин, узнали «Ведомости»
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин «попросил» свою администрацию и министерства просчитать увеличение расходов бюджета после выборов 2018 года на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом газете «Ведомости» сообщили несколько участников совещаний и федеральных чиновников.

Подобная просьба Путина, по их данным, была «неофициальной», поручения как такового не существует. В настоящий момент, как уточняют источники издания, «обсуждаются разные варианты»​, в том числе сокращение части расходов, увеличение налогов и смягчение бюджетной политики.

Инициативу бюджетного маневра, по информации собеседников газеты, уже поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (она согласна на такой сценарий при условии структурной реформы, отмечают собеседники «Ведомостей»).

Программу реформ по поручению Путина, по их словам, готовит бывший министр финансов России, председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. К 2024 году эта организация, по данным собеседников газеты, предлагает «постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом».​

При этом сокращать расходы на оборону ЦСР по сравнению с действующим бюджетом не предлагает, утверждают собеседники издания, «зато предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат». Оба этих сектора, по словам одного из участников совещаний, «раздуты» и их оптимизация может сократить расходы в пределах 1% ВВП.

Однако помимо перераспределения денег в бюджете чиновники и эксперты, как замечают собеседники издания, обсуждают и другие источники финансирования. Так, Кудрин ранее предлагал смягчить бюджетное правило, напоминает газета, отмечая, что сейчас нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018–2020 годах, рассчитываются исходя из $40 за баррель нефти Urals в ценах 2017 года. Кудрин же, как пишут «Ведомости», считает, что можно увеличить цену отсечения до $45. Однако против смягчения бюджетного правила выступает Минфин, рассказывали прежде изданию чиновники этого ведомства. В министерстве, по их словам, считают, что ресурсы на здравоохранение и образование «можно мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки». Этот метод, по данным федерального чиновника, считают наиболее эффективным и в Минэкономразвития, однако там ставку делают также на «структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополнительных доходов бюджета».

Помимо этого в ведомствах, подчеркивают источники издания, «обсуждается повышение налогов, например НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг». На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с бóльшим вычетом, чем сейчас, рассказывает газете еще один федеральный чиновник, отмечая, что, «по сути, это ступенчатая шкала».

При этом согласно расчетам Экономической экспертной группы, пишут «Ведомости», в России при освобождении от НДФЛ беднейших (не более 45% средней зарплаты) слоев населения для сохранения доходов бюджета ставку пришлось бы повысить до 14,3%.

Еще одним источником средств для маневра собеседники газеты называют повышение пенсионного возраста.

У властей, как утверждает другой собеседник издания, «есть понимание, что расходы на человеческий капитал и инфраструктуру нужно увеличивать». Однако «главный вопрос», по его мнению, в данном случае «где деньги?». «Без них это просто лозунги», — говорит он.

Комментируя «Ведомостям» эту информацию, в Минфине заявили, что предложения по маневру в ведомстве не готовятся. Министр экономического развития Максим Орешкин, представители председателя российского правительства Дмитрия Медведева, главы ЦСР Алексея Кудрина и социального вице-премьера Ольги Голодец от комментариев изданию по этому поводу отказались. Представители Путина и Банка России на запросы оперативно не ответили.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: бюджет , выборы президента 2018 года
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