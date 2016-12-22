Минэкономразвития предсказало возвращение России к профициту бюджета

В 2018 году федеральный бюджет России будет профицитным, прогнозирует Минэкономразвития. Доходы государства превысят расходы впервые с 2011 года

Министр экономического развития России Максим Орешкин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бюджет России в 2018 году станет профицитным (его доходы превысят расходы) впервые за семь лет, следует из обзора «Картина экономики», который в понедельник опубликовало Минэкономразвития.

«Федеральный бюджет закончит 2018 год с профицитом около 1% ВВП», — считают в министерстве.

Последний раз доходы федерального бюджета превышали расходы в 2011 году (профицит в 0,43% ВВП, по данным терминала Bloomberg). С тех пор наблюдался дефицит, который рос ежегодно: если в 2012 году он составлял лишь 0,22% ВВП, то к 2016 году увеличился до 3,94%. В 2017 году дефицит бюджета, как оценивал Минфин, снизился и составил лишь 1,6% ВВП (1,5 трлн руб.).

Минэкономразвития оценивает дефицит в 2017 году в 1,5% ВВП (еще в конце 2016 года Минфин в проекте бюджета ожидал дефицита на уровне свыше 3%). Ведомство называет это одним из результатов макроэкономической стабилизации, которую обеспечили структурные реформы в макроэкономической политике: таргетирование инфляции, плавающий валютный курс, адаптация бюджета к низким ценам на нефть и введение бюджетного правила с ценой отсечения $40 (при нефти дороже этой отметки дополнительные доходы идут в резервы), а также «полноценное введение механизма, снижающего влияние волатильности цен на нефть на внутреннюю экономику».

Эксперты министерства также предсказывают увеличение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году на $50 млрд. ФНБ с этого года остался единственным суверенным фондом — Резервный фонд, из которого финансировался дефицит, по итогам прошлого года обнулился. Он официально прекратит свое существование с 1 февраля, сообщал Минфин. Покрывать дефицит будут за счет ФНБ. При этом правительству, как заявлял министр финансов Антон Силуанов, удалось «значительно сократить траты наших резервов, как средств Резервного фонда, так и ФНБ», чему помогло бюджетное правило.