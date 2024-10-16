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Аналитики спрогнозировали «новую эру электричества»

МЭА: мир входит в новую эру электричества
Пик спроса на нефть и газ придется на 2030 год, избыточные поставки могут стимулировать инвестиции в «зеленую» энергетику, считают в МЭА. По его данным, в прошлом году выработка чистой энергии поставила рекорд — более 560 ГВт
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Мир находится на пороге «новой эры электричества» — пик спроса на ископаемое топливо наступит к концу десятилетия, а избыток нефти и газа на рынке могут стимулировать инвестиции в зеленую энергетику, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Во второй половине этого десятилетия перспектива увеличенных или даже избыточных поставок нефти и природного газа, в зависимости от того как будет развиваться геополитическая напряженность, перенесет нас в совершенно иной энергетический мир», — сказал глава МЭА Фатих Бирол.

По оценкам агентства, избыточное предложение топлива на рынке может снизить цены и привести к росту инвестиций в экологически чистую энергию, что приведет мир в новую «эру электричества». Вместе с тем существует высокий уровень неопределенности, в том числе из-за ситуаций на Ближнем Востоке и Украине, считают в МЭА. Там добавили, что подобные конфликты подчеркивают нагрузку на энергетическую систему и необходимость инвестиций для ускорения перехода к зеленой энергетике.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В 2023 году в мире был достигнут рекордно высокий уровень производства экологически чистой энергии, в том числе свыше 560 ГВт мощностей возобновляемых источников. Ожидается, что в текущем году объем инвестиций в эту отрасль составит порядка $2 трлн, что почти вдвое превышает вложения в ископаемое топливо, отметили в МЭА.

По данным агентства, мировой спрос на нефть достигнет максимума до 2030 года — чуть менее 102 млн барр./сутки, а к 2035-му снизится до 99 млн барр./сутки по мере распространения электромобилей. МЭА ожидает, что цены на нефть снизятся с $82 за баррель в 2023 году до $75 за баррель в 2050-м.

В июне МЭА предупреждало об отставании мира почти на треть по целевым показателям по выработке зеленой энергии. Глобальные мощности по производству зеленой энергии должны быть увеличены до 11 тыс. ГВт к 2030 году, что позволит удержать темпы глобального потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
МЭА прогноз электроэнергия нефть газ полезные ископаемые
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