Три страны СНГ запустят экспорт зеленой энергии в Европу

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились создать совместное предприятие по экспорту зеленой энергетики в Европу, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Соглашение было достигнуто на встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

«Участники пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии; в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры. <...> Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта», — говорится в сообщении.

К концу 2022 года страны Европейского союза впервые получили большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа, сообщили аналитики британского центра Ember. По их данным, ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые — 20%, на угольных выработали 16% электричества.

Среди факторов, которые мешали росту количества получаемой в ЕС из возобновляемых источников энергии, эксперты называют засуху, подобная которой случается в Европе «раз в 500 лет», а также ремонт на ядерных электростанциях во Франции.