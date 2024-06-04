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МЭА предупредило об отставании мира от цели по выработке чистой энергии

МЭА: мир отстает от цели по выработке чистой энергии к 2030 году почти на треть

Планы мировых держав по наращиванию мощностей выработки чистой энергии отстают почти на треть от цели, утвержденной в прошлом году на климатическом саммите COP28 в Дубае, передает Financial Times (FT) со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА)

Под чистой энергией понимают возобновляемую энергию, для производства которой не тратятся накопленные на планете ресурсы. Ее получают с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Источники такой энергии неисчерпаемы. Речь идет, например, о гидро- и ветроэнергетике, а также выработке энергии за счет солнечного света.

На саммите COP28 в Дубае в прошлом году, была поставлена цель утроить глобальные мощности по производству возобновляемой энергии как минимум до 11 000 ГВт к 2030 году. Это необходимо для удержания темпов глобального потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия к тому же моменту.

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Экономика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В августе 2021 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) представила доклад, из которого следовало, что глобальное потепление на Земле ускоряется. По оценке специалистов, к 2030 году средняя температура на планете должна была вырасти на 1,5 градуса Цельсия — на 10 лет раньше, чем в предыдущем прогнозе.

Однако, по подсчетам МЭА, к концу десятилетия удастся развить мощности по выработке чистой энергии только до 8000 ГВт. Почти 40% этих объемов или порядка 3180 ГВт приходится на Китай, который намерен наращивать производство солнечной, ветровой и гидроэлектроэнергии, говорится в докладе.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль подчеркнул, что глобальная цель, поставленная на саммите COP28, уже тогда была «амбициозной, но достижимой — хотя только в том случае, если правительства быстро превратят обещания в планы действий».

По данным МЭА, с момента подписания в 2015 году Парижского соглашения по климату ежегодная выработка «чистой» энергии утроилась, а стоимость солнечной и ветровой энергии упала на 40%. Около половины стран, упомянутых в докладе, планируют удвоить мощности по выработке такой энергии к 2030 году, сообщили в агентстве.

Вместе с тем в большинстве энергосистем мира по-прежнему есть проблемы, препятствующие прогрессу, например задержки в выдаче лицензий, недостаток инвестиций и проблемы с сетевой инфраструктурой, отметили в МЭА. По оценке экспертов, темпы внедрения чистой энергии необходимо ускорить в большинстве регионов планеты, включая ЕС, США и Индию.

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МЭА возобновляемые источники энергии Экология энергетика
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