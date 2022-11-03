Минфин предложил изменить налоговые соглашения с Турцией, Малайзией и ОАЭ

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Российские власти могут пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Турцией, Малайзией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также ОАЭ в случае введения там налога на прибыль организаций», — сказал он.

Замминстра отметил, что пересмотр соглашений позволит понизить стоимость привлечения прямых инвестиций от резидентов из этих стран. Если правительство одобрит идею, то «работать в этом направлении» начнут со следующего года.

Между Россией и Турцией СИДН действует с 1997 года и применяется в отношении налогов на прибыль как физлиц, так и организаций. С Малайзией такое соглашение действует с 1987 года (заключено СССР), также касается налогов физ- и юрлиц, кроме того, малайзийского налога на добычу нефти. С ОАЭ соглашение заключили в 2011 году, оно касается налогов на прибыль организаций (в России) и на прибыль корпораций и подоходные налоги (в Эмиратах).