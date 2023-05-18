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Forbes узнал о заморозке договоров о налогообложении с западными странами

Forbes: соглашения об избежании двойного налогообложения с Западом заморозят в июне
Указ о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами будет опубликован в июне, пишет Forbes. Как граждан и бизнес защитят от последствий такого политического решения, пока не ясно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Указ президента России Владимир Путина о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами ориентировочно будет опубликован в июне. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с процессом подготовки документа.

При этом защита физических лиц от двойного налогообложения обсуждается, однако решения, как оградить россиян от такой проблемы, на данный момент нет, рассказал собеседник Forbes в Федеральной налоговой службе (ФНС). По его словам, налоговая служба приводила этот аргумент против заморозки соглашений, однако объем операций с физлицами рассматривается как «не очень значительный».

Соглашение об исключении двойного налогообложения позволяет юридическим и физическим лицам, выступающим налоговыми резидентами одной страны, но получающим доход в другом государстве, уплачивать налог с него лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке. При отмене соглашения избежать двойного налогообложения в случае работы или получения дохода в «недружественных» странах не получится.

Зарубежным компаниям, которые получают пассивный доход из России, такие договоры помогают существенно снизить налоговое бремя. В частности, налог на дивиденды можно платить по ставке 5–10% (в зависимости от юрисдикции) вместо 15%, а на проценты по займам и роялти — по нулевой вместо 20%. Поэтому отмена соглашений приведет к росту налоговой нагрузки для иностранных компаний, которые спустя больше года после начала спецоперации на Украине продолжают вести бизнес в России, и для российских компаний, которые структурируют свой бизнес через иностранные юрисдикции.

Собеседник издания, принимавший участие в обсуждении указа на этапе сбора мнений, который проводил Минфин, пояснил, что это прежде всего политическое решение. С тем, что мера не ставит приоритетной целью увеличить фискальную нагрузку, согласен и собеседник Forbes в ФНС. По его словам, налоговая даже не рассчитывала сумму дополнительных сборов в бюджет от повышения налогов на выплаты за рубеж.

РБК направил запрос в Минфин.

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Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции, еще в середине марта. Мера рассматривалась ведомствами как ответ на решение западных стран ввести санкции и внести Россию в черный список юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в налоговой сфере. Минфин говорил, что датой прекращения действий соглашений станет момент издания указа президента России, поэтому общее правило налогового законодательства, которое подразумевает, что налоговые нововведения начинают действовать не раньше наступления нового налогового периода, чтобы налогоплательщики успели подготовиться к изменениям, действовать, вероятно, не будет.

Действующие соглашения об избежании двойного налогооблажения у России есть сейчас с 89 странами. Из них 39 входят в перечень «недружественных». В частности, это США, Великобритания, все страны Европейского союза, Черногория, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур и ряд других.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Екатерина Виноградова
налоги двойное налогообложение
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