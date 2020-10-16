Мантуров назвал преимущество падения рубля к доллару на 20%

По словам главы Минпромторга, это выгодно для независящих от импорта компаний. Он также допустил, что падение курса рубля переориентирует предприятия на внутренний рынок

Денис Мантуров (Фото: Владимир Пусня / РИА Новости)

Падение курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года — это «круто» для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорт. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg.

По его словам, такие предприятия сейчас находятся «в благоприятном положении». Кроме того, ослабление отечественной валюты будет мотивировать другие компании меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок.

Bloomberg связывает повышение курса с 62 руб. за доллар в январе до 78 руб. за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят Россию.

В марте 2020 года аналитики заявляли, что ослабление рубля выгодно российским экспортерам — производителям удобрений, золотодобывающим и металлургическим компаниям. Их доналоговая прибыль может вырасти на 10-20%.