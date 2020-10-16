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Экономика ,  
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Мантуров назвал преимущество падения рубля к доллару на 20%

По словам главы Минпромторга, это выгодно для независящих от импорта компаний. Он также допустил, что падение курса рубля переориентирует предприятия на внутренний рынок
Доллар/Рубль USD/RUB ₽78,075 +0,91% Купить
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Владимир Пусня / РИА Новости)

Падение курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года — это «круто» для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорт. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg.

По его словам, такие предприятия сейчас находятся «в благоприятном положении». Кроме того, ослабление отечественной валюты будет мотивировать другие компании меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок.

Bloomberg связывает повышение курса с 62 руб. за доллар в январе до 78 руб. за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят Россию.

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб.
Финансы
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В марте 2020 года аналитики заявляли, что ослабление рубля выгодно российским экспортерам — производителям удобрений, золотодобывающим и металлургическим компаниям. Их доналоговая прибыль может вырасти на 10-20%.

Понижение цены рубля на фоне пандемии коронавируса, остановки производств за рубежом выгодно также для компаний с низким валютным долгом и с большой долей рублевых затрат.

В течение последних нескольких дней доллар торгуется на Московской бирже по 76-79 руб. 15 октября максимальная цена американской валюты составляла 78,47 руб. В сентябре курс доллара на Мосбирже вырос почти на 3 руб. По мнению аналитиков, российская валюта слабеет не только из-за страха новых санкций, но и в ожидании второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.

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Песков после подорожания доллара рассказал о периодах силы рубля
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас у рубля двусторонняя волатильность. Он выразил уверенность, что после периода падения национальная валюта восстановит свои позиции.

При этом рейтинговое агентство Fitch в сентябрьском исследовании прогнозировало укрепление рубля в 2021-2022 годах до уровня 69-70 руб. за доллар.

Автор
Михаил Котляр
Денис Мантуров рубль доллар Россия
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