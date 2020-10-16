Эксперты оценили потери россиян в пандемию в 16 млн средних зарплат

Работающие россияне на пике пандемии недосчитались 840 млрд руб. доходов, свидетельствуют подсчеты экспертов НКР. Сокращение фонда оплаты труда в основном было связано не с массовыми увольнениями, а с режимами неполной занятости

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На пике карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса работающие россияне недосчитались 841 млрд руб. доходов, свидетельствуют расчеты за II квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина» (есть у РБК).

Для расчетов НКР проанализировало поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на 9,5%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 12%. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

При подсчетах НКР не учитывала потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности (ремонт, строительство, сфера услуг). Агентство оценивает число таких работников по всей стране в 13 млн человек. НКР предполагает, что потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенного населения.

Регионы-лидеры по сокращению зарплат

Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле-мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд руб. (минус 16,5%) к аналогичному периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению в прошлым годом.