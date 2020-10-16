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Эксперты оценили потери россиян в пандемию в 16 млн средних зарплат

Работающие россияне на пике пандемии недосчитались 840 млрд руб. доходов, свидетельствуют подсчеты экспертов НКР. Сокращение фонда оплаты труда в основном было связано не с массовыми увольнениями, а с режимами неполной занятости
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На пике карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса работающие россияне недосчитались 841 млрд руб. доходов, свидетельствуют расчеты за II квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина» (есть у РБК). 

Для расчетов НКР проанализировало поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на 9,5%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 12%. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

При подсчетах НКР не учитывала потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности (ремонт, строительство, сфера услуг). Агентство оценивает число таких работников по всей стране в 13 млн человек. НКР предполагает, что потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенного населения.

Регионы-лидеры по сокращению зарплат 

Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле-мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд руб. (минус 16,5%) к аналогичному периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению в прошлым годом.

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В первый месяц ограничений, в апреле, снижение поступлений от НДФЛ наблюдалось в 79 из 85 регионов. После снятия ограничений ситуация выправилась — в июне снижение поступлений от подоходного налога наблюдалось только в 12 регионах, среди которых были Москва и Санкт-Петербург.

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Именно Москва и Петербург в абсолютном выражении понесли наибольшие потери — фонд оплаты труда в них снизился на 243 и 69,8 млрд руб. соответственно. В лидерах по потерям в абсолютном выражении также оказались Московская область (- 65,4 млрд руб.), Краснодарский край (-26,8 млрд руб.), Татарстан (- 25,9 млрд руб.) и Челябинская область (-22,4 млрд руб.). Эти регионы объединяет то, что традиционно ситуация в них с точки зрения заработной платы достаточно благополучна, а в некоторых из них действует развитое промышленное производство, указывает НКР. В процентном отношении лидером по потерям стал Дагестан, где фонд оплаты труда сократился на 22%, причем основное снижение пришлось на июнь.

Из всех российских регионов полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области. Также почти не сократились доходы работающих россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. Наименее пострадали от ограничительных мер регионы с большой долей бюджетного сектора, а также малонаселенные территории, где преобладает вахтовый метод работы — карантинные меры там не носили массового характера.

Сокращенные дни вместо увольнений

Авторы доклада отмечают, что сокращение доходов работающих россиян произошло не вследствие массовых увольнений, а из-за применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. Росстат во втором квартале зафиксировал рост номинальной зарплаты до 50 784 руб. с 48 390 руб. в январе-марте, потому что списочный состав занятых полный рабочий день формально сокращался и их среднемесячная начисленная зарплата формально выросла, объясняют в НКР.

По данным Росстата, в апреле уровень безработицы составил 5,8% от рабочей силы, в мае — 6,1%.

Сокращение рабочего времени и оплаты при сохранении занятости — традиционная особенность российского рынка труда, отмечалось в майском правительственном плане восстановления экономики. В обновленном сентябрьском плане указывалось, что на пике в отпусках без сохранения зарплаты, простое или на неполной занятости находились 1,2 млн человек. Для работодателей короткий кризис будет означать попытки сохранения занятости ценой экономии на оплате труда, более длительный — увольнения и рост безработицы, указывал в конце мая Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

В период карантинных ограничений правительство направило на поддержку семей с детьми и безработных около 770 млрд руб. Основная часть этих средств пришлась на поддержку именно семей с детьми (640 млрд руб.). В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь работающего населения, отмечают в НКР.  Но для некоторых категорий пострадавших в кризис работающих граждан эти средства оказались недоступны, так как предназначались определенным категориям населения и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом, заключают аналитики.

Автор
Георгий Переметин
зарплаты пандемия
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