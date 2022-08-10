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В ВШЭ сообщили о минимуме деловой активности в регионах с начала кризиса

Только в 30% российских регионов в июне выросла экономическая активность, показал индекс ВШЭ. Его значение стало минимальным с начала кризиса. Хуже всего дела обстоят в торговле, а среди регионов — в Калужской и Липецкой областях
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который отслеживает Центр развития НИУ ВШЭ, в июне упал до минимального значения за четыре месяца санкционного кризиса — 39,8%, сообщил институт. Антирекорд исследователи фиксировали в мае пандемического 2020 года, когда действовал общероссийский локдаун, — тогда значение индекса равнялось 18%.

Индекс РЭА рассчитывается на основе ежемесячных данных Росстата о динамике пяти важнейших секторов экономики (промышленности, строительства, розничной торговли, оптовой торговли, платных услуг населению) по регионам. Значение индекса ниже водораздела 50% указывает на снижение экономической активности в ее региональном измерении.

По подсчетам экспертов ВШЭ, в июне спад произошел в 70% субъектов, ухудшение конъюнктуры наблюдалось в трех из пяти важнейших отраслей. Еще в начале 2022 года экономическая активность росла более чем в 70 регионах страны из 82, по которым проводится исследование.

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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Где зафиксирован наибольший спад

Больше всего экономическая активность в июне по сравнению с прошлым годом сократилась в розничной и оптовой торговле, пишут исследователи. В промышленности и строительстве не произошло ярко выраженного спада — рост и снижение индекса встречались примерно с одинаковой частотой по регионам. Единственным сектором, в котором выявлен прогресс деловой активности, стали платные услуги. Из всех федеральных округов самое сильное снижение наблюдалось в Уральском и Приволжском. Рост по сравнению с прошлым годом сохранился только в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах.

Несмотря на то что в 25 субъектах июньский индекс превысил 50%, не было ни одного региона, где экономическая активность выросла бы во всех пяти базовых секторах. В мае такие регионы были — Дагестан и Чечня. Рост экономической активности в регионах Северо-Кавказского округа, которые считаются «депрессивными», может объясняться тем, что реальный сектор в них не такой большой, чтобы происходящие в нем изменения негативно влияли на экономику региона в целом, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В мировой практике считается, что зависимые от федерального центра регионы менее устойчивы к шоковым воздействиям, а в России — наоборот, высокодотационные субъекты более устойчивы в кризис, потому что превалирующий бюджетный сектор меньше подвержен негативному влиянию», — отмечает он.

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В четырех регионах страны все пять секторов испытали спад экономической активности — это произошло в Калужской и Липецкой областях, а также в Марий Эл и Чувашии. При этом в июне резко выросло число субъектов, где конъюнктура ухудшилась в четырех отраслях, — с 15 до 26. «Эти уровни характерны для начала рецессии: в нижней точке кризиса доля регионов, в которых спад затрагивает все или почти все основные секторы экономики, обычно существенно выше», — говорится в обзоре ВШЭ.

Снижение деловой активности в регионах связано с тем, что к настоящему моменту исчерпываются сформированные ранее запасы, а нарушение логистических цепочек и введенные санкции ограничивают поставки нового оборудования, материалов и компонентов, считает заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. «Эти факторы прежде всего негативно влияют на обрабатывающие производства, в частности машиностроение», — отмечает он. Климанов также указывает на инерционную природу экономического спада. Кроме того, в марте—апреле реальный сектор поддерживался ажиотажным спросом на товары, напоминает он.

Выход российской промышленности из вялотекущего кризиса тормозится, констатирует заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара Сергей Цухло. По данным последних опросов предприятий, которые он предоставил РБК, в июле спрос на промышленную продукцию оказался даже хуже мартовских значений. Многие из респондентов жалуются на нехватку импортного сырья и комплектующих — в июле ими в достаточной мере были обеспечены только 20% предприятий после 31% в июне.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Как регионы проходят кризис

Несмотря на кризис, по итогам пяти месяцев 2022 года доходы регионов заметно увеличились по сравнению с прошлым годом, подсчитали в АКРА на основе данных Единого портала бюджетной системы. Совокупные доходы субъектов в январе—мае достигли 7,17 трлн руб., увеличившись более чем на четверть относительно результатов аналогичного периода прошлого года, — такой рост стал рекордным за всю историю наблюдений. Больше всего увеличились поступления от налога на прибыль (+48%). Однако и инфляция по итогам мая была очень высокой — более 17% в годовом выражении.

Сейчас поддержку российской экономике и финансовой системе оказывает добыча полезных ископаемых: с учетом высоких цен на ресурсы на мировом рынке она обеспечивает значительные поступления в бюджетную систему, поясняет Першин. «Что будет в дальнейшем — будет зависеть от множества факторов: скорости структурной перестройки российской экономики, замещения западных компонентов, конъюнктуры на сырьевых рынках», — говорит он.

За два квартала 2022 года консолидированные бюджеты регионов показали профицит в 1,12 трлн руб. (это общий показатель, данные по отдельным субъектам Казначейство перестало публиковать с апреля). Однако по итогам года доходы регионов, вероятнее всего, упадут и будет зафиксирован сводный дефицит региональных бюджетов, предполагает Климанов. «Более точному прогнозу с анализом разнонаправленных тенденций мешает скрытая из общественного доступа информация», — указывает он.

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