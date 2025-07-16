Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира

Всемирный банк: Россия сохранила позицию четвертой экономики мира в 2024 году

Виды Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия сохранила позицию четвертой экономики мира. Это следует из данных Всемирного банка за прошлый год.

Регулятор оценил объем экономик в пересчете по ППС — отношению стоимости одного и того же набора товаров и услуг в разных странах, выраженное в одной валюте.

Так, объем российской экономики во Всемирном банке оценили в $6,92 трлн — это на 5,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Лидеры рейтинга — Китай c ВВП по ППС $38,19 трлн, США — $29,18 трлн и Индия — $16,19 трлн.

На пятом месте Япония — ее ВВП за год вырос до $6,40 трлн.

В июне Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в этом году до 2,3% — на фоне напряженности в торговле. Мировая инфляция в среднем будет на 2,9% выше допандемийного уровня, прогнозирует регулятор.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли. По его мнению, Россия — «отличная страна для торговли и других вещей».