Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира
Россия сохранила позицию четвертой экономики мира. Это следует из данных Всемирного банка за прошлый год.
Регулятор оценил объем экономик в пересчете по ППС — отношению стоимости одного и того же набора товаров и услуг в разных странах, выраженное в одной валюте.
Так, объем российской экономики во Всемирном банке оценили в $6,92 трлн — это на 5,8% больше по сравнению с прошлым годом.
Лидеры рейтинга — Китай c ВВП по ППС $38,19 трлн, США — $29,18 трлн и Индия — $16,19 трлн.
На пятом месте Япония — ее ВВП за год вырос до $6,40 трлн.
В июне Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в этом году до 2,3% — на фоне напряженности в торговле. Мировая инфляция в среднем будет на 2,9% выше допандемийного уровня, прогнозирует регулятор.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли. По его мнению, Россия — «отличная страна для торговли и других вещей».
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