Всемирный банк допустил самый медленный рост экономики с 1960-х годов

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в этом году до 2,3% на фоне напряженности в торговле. Мировая инфляция в среднем будет на 2,9%, выше допандемийного уровня

Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,3%, это на 0,4 процентного пункта ниже, чем ожидалось в январе.

Как сообщила организация, темпы роста мировой экономики в этом году могут снизиться до самого низкого уровня с 2008 года, за исключением «полноценных глобальных рецессий» — последствий, вызванных финансовым кризисом в 2009 году и пандемией коронавируса в 2020-м, уточняет Bloomberg. Из-за усиления напряженности в торговле и неопределенности экономической политики банк снизил прогнозы для почти 70% экономик, в том числе США и стран Европы.

Всемирный банк не ожидает глобальной рецессии, но допускает, что к 2027 году средние темпы роста мировой экономики составят 2,5% — это самый низкий темп за все десятилетия, начиная с 1960-х годов.

Согласно отчету банка, в 2025-м рост мировой торговли замедлится до 1,8% по сравнению с 3,4% в прошлом году. Мировая инфляция составит в среднем 2,9%, выше допандемийного уровня, на фоне роста тарифов и напряженности на рынках труда. «Замедление экономического роста будет препятствовать усилиям развивающихся экономик, направленным на ускорение создания рабочих мест, сокращение масштабов крайней бедности и уменьшение разрыва по уровню дохода на душу населения с развитыми странами», — предупреждает организация. Рост доходов на душу населения в развивающихся странах составит 2,9%, что на 1,1 процентного пункта ниже среднего показателя за период с 2000 по 2019 год.

В 2025 году ВВП США, как ожидается, вырастет на 1,4%., что на 0,9 процентных пункта меньше предыдущего прогноза. Рост в странах еврозоны и в Японии составит 0,7% (снижение на 0,3 п. п. и 0,5 п. п. соответственно). Россию, по оценкам экспертов ждет рост на 1,4% (понижение на 0,2 п.п. по сравнению с январскими данными).

В апреле прогноз роста мирового ВВП на фоне торговой войны из-за пошлин президента США Дональда Трампа снизил Международный валютный фонд — до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году (по сравнению с уровнем в 3,3%, который прогнозировался для обоих годов ранее). В МВФ отметили, что на мировую экономику повлияют эскалация торговой напряженности и политическая неопределенность.