Как россияне стали снижать темпы потребления. Инфографика

Темпы потребления россиян начали снижаться, следует из расчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития.

В августе 2023 года они росли максимальными темпами на 12,8%. В 2024 году они стали снижаться — в феврале они росли максимальными темпами на 9,9%, а к июню замедлились до 5,5%. При этом если говорить о поквартальном выражении, то темпы роста расходов снизились с 12,5% в третьем квартале 2023 года до 6,6% во втором квартале 2024 года.