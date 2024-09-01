Как россияне стали снижать темпы потребления. Инфографика
Темпы потребления россиян начали снижаться, следует из расчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития.
В августе 2023 года они росли максимальными темпами на 12,8%. В 2024 году они стали снижаться — в феврале они росли максимальными темпами на 9,9%, а к июню замедлились до 5,5%. При этом если говорить о поквартальном выражении, то темпы роста расходов снизились с 12,5% в третьем квартале 2023 года до 6,6% во втором квартале 2024 года.
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