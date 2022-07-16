Орешкин увидел шанс экономики выйти на «положительный тренд» к концу года
Российская экономика к концу этого года может выйти на «положительные тренды», учитывая постепенное улучшение ее показателей, заявил помощник президента Максим Орешкин во время выступления на молодежном форуме «Территория смыслов».
«Потихонечку маховик экономики раскручивается, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают (в самые тяжелые периоды, в отдельные недели апреля—мая, они снижались). Все это указывает на то, что маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти на определенные положительные тренды», — пояснил Орешкин.
Он уточнил, что ситуация улучшается шаг за шагом, в том числе это видно по розничным продажам в номинальном выражении, которые, по его словам, уже показывают рост к уровню прошлого года. Соответственно, растет и выручка бизнеса, пояснил помощник президента.
Ключевой задачей Орешкин назвал построение «суверенной экономики» — той, которая «уверена в своих силах, уверена в себе, которая работает с любыми партнерами, но при этом не зависит от них и неуязвима».
В начале июня президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается закрывать свою экономику, несмотря на санкции. «Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя», — добавил он.
Путин напомнил, что закрытая экономика существовала во времена СССР. «Тогда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли», — заверил он.
Позже, выступая на ПМЭФе, президент назвал открытость одним из ключевых принципов новой экономической политики России. В числе других прозвучали опора на предпринимательские свободы, ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение настоящего технологического суверенитета.
Для выполнения последней цели необходим уход от рыночной промышленной политики, говорил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.