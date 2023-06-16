Крупнейший работодатель России повысит зарплату сотрудникам на 10% с июля

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«Сбер» повысит заработные платы сотрудникам на 10% с 1 июля. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ.

«Прошлый год был очень тяжелым, и мы в том числе сильно экономили на зарплатах в первую очередь менеджмента <...> То, что мы не сделали в прошлом году для части персонала, в этом возвращаем в нормальное русло», — сказал он.

По словам Грефа, в 2023 году у «Сбера» будут нормальные финансовые результаты и компания сможет повысить зарплаты сотрудникам. Он рассказал, что в 2022 году рядовые сотрудники компании не пострадали.

По версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, Сбербанк возглавил рейтинг крупнейших работодателей России 2022 года. В тройку лидеров также вошли «Яндекс» и Альфа-банк. В 2021 году «Сбер» также занимал первое место в рейтинге.

Ранее в апреле Сбербанк сообщил, что чистая прибыль компании за первый квартал (с января по март) 2023 года по РПБУ (российские стандарты отчетности) составила 350,2 млрд руб., в марте — 125,3 млрд руб.

Таким образом, чистая прибыль за истекшие первые три месяца 2023 года превысила показатель за весь прошлый год, тогда она составила 300,2 млрд руб.