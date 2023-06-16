Силуанов призвал доплачивать чиновникам, пересевшим за руль

Силуанов приехал за рулем Lada Aura и посоветовал всем чиновникам пересаживаться за руль, чтобы те были «ближе к народу». Перед этим автомобиль, на котором ехал министр, не смог завести глава Сбербанка

Антон Силуанов во время поездки за рулем Lada Aura (Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Если большинство чиновников будут самостоятельно водить машину, это станет правильным трендом и более эффективным использованием государственных ресурсов, им «можно даже материальное стимулирование увеличить», заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ.

Министр отметил, что это будет «хороший бонус и с точки зрения экономии, с точки зрения зарплаты». Чиновники также «наверное, будут ближе к народу».

«Полно людей, которые сегодня едят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулем ездить. Я за рулем по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя. Но это касается не всех чиновников», — сказал Силуанов.

Он отметил, что и сам приехал на ПМЭФ за рулем новой Lada Aura, побывав и на пассажирском сидении, но впереди понравилось больше: «Многие, конечно, чиновники наши привыкли ездить на заднем сиденье. Мне кажется, что надо пересаживаться вперед».

Опробовал новую Lada Aura и глава Сбербанка Герман Греф, однако он не смог завести автомобиль. Как пояснили РБК в АвтоВАЗе, после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, при этом передача осталась включенной. Сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче, но после перевода в режим «Паркинг» автомобиль завелся. Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов доехали на Lada Aura до площадки.