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«Ведомости» узнали о падении цен на сталь на 40% с начала года

Фото: Jon Woo / Reuters
Фото: Jon Woo / Reuters

С января по начало июня цены на горячекатаный прокат стали (при нагревании до 1 тыс. градусов металл становится пластичным) в России снизились на 40% и составили до 46 272 руб. за тонну, а на арматуру — на 41% и составили 41 163 руб. за тонну, передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Русмет».

Согласно данным агентства, в январе в России горячекатаный рулон стали в среднем стоил 77 тыс. руб. за тонну, в то время как на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае тонна стали стоила $749, или около 55,7 тыс. руб. по тогдашнему курсу. Стоимость арматуры в том же месяце составляла 70 тыс. руб. за тонну в России и $712, или около 55,5 тыс. руб. за тонну на базисе FOB в Турции.

В конце февраля цена за тонну горячекатаного рулона для потребителей в России составляла 97 173 руб., а при экспорте — 60 032 руб., за тонну арматуры в России платили 80 725 руб., а при экспорте — 55 206 руб.

В марте цена горячекатаного проката в России достигала 100 тыс. руб. за тонну, на стальную арматуру — 76–82 тыс. руб. за тонну, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные издания «Металлоснабжение и сбыт». При этом, по информации «Русмета», 3 марта был зафиксирован пик цен на стальную арматуру — 71 740 руб. за тонну.

Почему в России упали цены на сталь
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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Как пишут «Ведомости», снижение цен на сталь произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке из-за закрытия рынка ЕС. Собеседник газеты в одной из металлургических компаний допустил снижение загрузки по плоскому прокату на 20–60% для металлургических заводов в июне—июле. При этом, по его словам, заводы по выпуску сортового проката уже «недозагружены на 20–30%».

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ, входит в ассоциацию «Русская сталь») сообщил о снижении загрузки производства на 28% на одном из своих активов. По словам представителя завода «Тула-сталь» (партнерское предприятие ПМХ), в мае выпуск проката составил 110 тыс. т, что на треть ниже, чем было в январе при стопроцентной загрузке.

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Представитель «Северстали» заявил о низкой рентабельности экспорта при текущем курсе рубля. Например, поставки сляба в Китай при курсе менее 63 руб. за доллар уже приносят убытки. Он также назвал ситуацию с заказами «крайне напряженной».

Металлурги заявили о риске убытков при высоких налогах и сильном рубле
Бизнес
Фото:Maja Hitij / Getty Images

15 марта Евросоюз ввел запрет на импорт изделий из стали и железа из России. В частности, речи идет о формах из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали, продукции из олова, листах с металлическим покрытием,
холоднокатаных листах из нержавеющей стали, изделиях из арматуры и проволоки, сварных и бесшовных трубах. После этого российские металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год, однако сделав большие скидки — до 25%.

Исполнительный директор «Русской стали» рассказал, что с мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали в России. Кроме того, укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар лишает прибыли всех российских экспортеров в среднем в два раза, отмечал руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Теги
сталь металл снижение цен
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