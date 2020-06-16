Экспорту саудовской нефти в США предсказали падение до минимума за 35 лет

По сравнению с апрелем Эр-Рияд почти в десять раз снизил поставки нефти в США. Аналитики считают, что информация о падении запасов нефти в Штатах поможет поднять цены на углеводороды

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Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июне 2020 года упали до уровня 133 тыс. барр. в сутки, сообщает Bloomberg. Если такие темпы сохранятся до конца месяца, то в июне продажи саудовской нефти в США установят 35-летний минимум, подсчитали эксперты агентства.

Объем поставок снизился почти в десять раз по сравнению с апрелем, «когда Эр-Рияд наводнил мировой рынок нефтью во время короткой ценовой войны против России», отмечает Bloomberg.

«Приток саудовской нефти упадет как раз в тот момент, когда отечественные нефтеперерабатывающие заводы начнут наращивать производство», — считает главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен. «Американские нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены импортировать нефть из других стран и снижать запасы», — добавила она.

По информации агентства, несколько танкеров с саудовской нефтью еще не указали конечные пункты назначения, поэтому результаты в конце месяца могут отличаться от предсказанных.