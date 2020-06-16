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Экспорту саудовской нефти в США предсказали падение до минимума за 35 лет

По сравнению с апрелем Эр-Рияд почти в десять раз снизил поставки нефти в США. Аналитики считают, что информация о падении запасов нефти в Штатах поможет поднять цены на углеводороды
BRENT BR-7.20 $39,99 +2,67%
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июне 2020 года упали до уровня 133 тыс. барр. в сутки, сообщает Bloomberg. Если такие темпы сохранятся до конца месяца, то в июне продажи саудовской нефти в США установят 35-летний минимум, подсчитали эксперты агентства.

Объем поставок снизился почти в десять раз по сравнению с апрелем, «когда Эр-Рияд наводнил мировой рынок нефтью во время короткой ценовой войны против России», отмечает Bloomberg.

«Приток саудовской нефти упадет как раз в тот момент, когда отечественные нефтеперерабатывающие заводы начнут наращивать производство», — считает главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен. «Американские нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены импортировать нефть из других стран и снижать запасы», — добавила она.

По информации агентства, несколько танкеров с саудовской нефтью еще не указали конечные пункты назначения, поэтому результаты в конце месяца могут отличаться от предсказанных.

Bloomberg сообщил о сокращении поставок саудовской нефти в Европу и Азию
Бизнес
Фото: Michael Heiman / Getty Images

Представители саудовской нефтяной промышленности, говоря в частном порядке, заверили, что королевство вряд ли увеличит поставки в США во второй половине месяца и в июле. Данные об американских запасах нефти мониторятся в режиме реального времени, и информация об их сокращении сразу же влияет на рынок, поднимая цены, объяснили они.

После развала соглашения ОПЕК+ в марте и обещаний Саудовской Аравии увеличить добычу нефти более чем на 30% цена на нефть обрушилась, на минимуме баррель сорта Brent стоил на бирже меньше $16. 12 апреля страны ОПЕК+, включая Россию, договорились о резком сокращении добычи. США и Канада, которые формально не участвовали в сделке, также заявили о намерении сократить добычу.

Суммарно добыча нефти сократится на 9,7 млн барр. в сутки. «Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил тогда министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль. Это рекордный уровень снижения за всю историю.

Страны ОПЕК+ согласовали продление рекордного сокращения добычи нефти
Бизнес
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

После объявления о новом соглашении цены на нефть не пошли в рост, поскольку в мире накопились огромные запасы еще не распроданного сырья. Однако май начался с цены $25 за баррель Brent, а закончился месяц при цене около $35 за барр. В июне на максимумах баррель Brent стоил более $43, однако на столь высоком уровне не удержался, и на момент подготовки этого материала на бирже в Лондоне котировки колебались у отметки $40 за баррель.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: запасы нефти, США, Саудовская Аравия
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