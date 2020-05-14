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Падение цен на нефть ,  
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Bloomberg сообщил о сокращении поставок саудовской нефти в Европу и Азию

Сокращение поставок саудовской нефти на азиатский рынок свидетельствует о том, что члены ОПЕК строго придерживаются норм соглашения об ограничении добычи, отмечает агентство
BRENT BR-6.20 $30,41 +3,29%
Фото: Michael Heiman / Getty Images
Фото: Michael Heiman / Getty Images

Саудовская Аравия выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, сократив поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.

По данным агентства, Saudi Aramco уведомила трейдеров о сокращении поставок в июне по крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Восемь из них сообщили, что сокращение оказалось довольно значительным — на 20–30% или даже более. При этом наиболее серьезные сокращения пришлись в основном на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок.

Bloomberg отмечает, что сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и роста потребления топлива в Индии. Сокращение поставок саудовской нефти на крупнейший из региональных рынков свидетельствует о том, что члены ОПЕК строго придерживаются норм соглашения об ограничении добычи, которое вступило в силу с 1 мая, отмечает Bloomberg.

Агентство также отмечает, что Saudi Aramco сократит и поставки в США и Европу, по словам одного из источников Bloomberg, в некоторых случаях речь идет о сокращении поставок на 60–70%. 

В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Экономика
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

По условиям новой сделки в рамках соглашения ОПЕК+ с мая по июль нынешнего года его участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки. На долю России придется сокращение в размере 2,5 млн барр. в сутки.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), во втором квартале 2020 года мировой спрос на нефть окажется в среднем на 23,1 млн барр. в сутки ниже, чем годом ранее.

14 мая стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле колеблется на бирже в диапазоне $28–31 за баррель.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Саудовская Аравия, нефть
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