Минтруд представил проект борьбы с «пенсионной чересполосицей» в регионах

Единой обязательной методики установления региональных ПМП сейчас нет. Закон требует, чтобы показатель устанавливался на основании потребительской корзины и данных об уровне цен на продукты. Не установлено, какие именно цены (фактические или прогнозные, за какой период) должны применяться при определении ПМП. Неточности законодательства приводят к тому, что в некоторых субъектах устанавливают прожиточный минимум произвольно, необоснованно занижая ПМП для установления социальной доплаты к пенсии.

Занижение регионального ПМП означает, что самые бедные пенсионеры — те, чей доход ниже даже прожиточного минимума, — получают социальные доплаты до ПМП меньше, чем могли бы.

Утверждение единого порядка расчета регионального ПМП позволит исключить занижение либо завышение прожиточного минимума пенсионера и «обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», подчеркивают в Минтруде. Фотогалерея «Сама себе создала пенсионный фонд»: как запустить бизнес перед пенсией

Что предлагает Минтруд

Министерство предлагает рассчитывать ежегодный ПМП в регионах следующим образом: фактически сложившийся ПМП в регионе за первое полугодие текущего года делить на общефедеральный ПМП за тот же период и умножать на общефедеральный ПМП, прогнозируемый Минэкономразвития на следующий год.

Фактически речь идет об индексации ПМП на коэффициент, равный отношению прогнозного общероссийского показателя на очередной год и фактического общероссийского показателя за первое полугодие текущего года.

Предполагается, что к сентябрю в регионах уже знают информацию о фактически сложившихся ПМП за первое полугодие. Ориентировочно в это же время Минэкономразвития формирует макропрогноз на следующий год, из которого берется показатель прогнозируемого федерального ПМП. Регионы должны будут довести до Пенсионного фонда России итоговый показатель на следующий год не позднее 15 сентября.

Минтруд рассчитывает, что уже в сентябре 2019 года регионы рассчитают ПМП по-новому. Таким образом, региональные ПМП на 2020 год будут выведены уже по новой методике.

Это не первый раз, когда Минтруд предлагает ввести единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера в регионе. Летом 2018 года ведомство предлагало устанавливать ежегодный региональный ПМП в размере фактической величины ПМП за второй квартал предыдущего года в соответствующем субъекте. Но от этой идеи было решено отказаться.

Как изменятся показатели

Сейчас регионами установлены прожиточные минимумы пенсионера для доплат малоимущим пенсионерам на 2019 год. Если применить формулу, предложенную Минтрудом задним числом к 2019 году (то есть взять региональные ПМП за первое полугодие 2018 года и проиндексировать их с учетом текущего прогноза Минэкономразвития на 2019 год), то в 41 регионе ПМП оказался бы больше реально установленного, а в 44 регионах — меньше.

Сильнее всего уменьшился бы ПМП в Воронежской области, Мордовии и Чукотском автономном округе — примерно на 1,2 тыс. руб. в каждом из этих регионов. А самые большие увеличения произошли бы в Карелии, Амурской области и Еврейской автономной области — от 937 руб. до почти 2,6 тыс. руб., показывают расчеты РБК. То есть в этих регионах малоимущим пенсионерам выгоден переход на новый расчет.

Но для тех регионов, где расчетный показатель уменьшился бы, материальное обеспечение бедных пенсионеров не ухудшилось бы значительно: федеральным законом «О государственной социальной помощи» предусмотрена норма, согласно которой при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины ПМП общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года. Иными словами, каждому пенсионеру гарантированно обеспечивается прожиточный минимум не ниже уровня предыдущего года.

Новый порядок, предлагаемый Минтрудом вряд-ли позволит избежать занижений показателя, предупредил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Манипуляций невозможно избежать, потому что сама методика расчета фактического прожиточного минимума пенсионера в субъекте предполагает, что ответственный орган исполнительной власти в регионе осуществляет расчет показателя из состава потребительской корзины. Ключевое — это состав продуктов питания, товаров и услуг», — пояснил он РБК. В регионе могут, например, заменить мясо на картофель, что приведет к меньшей величине показателя прожиточного минимума, продолжил эксперт. Субъекты поступают так в целях потенциальной экономии, поскольку исходя из величины регионального прожиточного минимума определяются размеры социальных выплат.