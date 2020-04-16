Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти
Министерство энергетики США разработало план выплаты местным производителям нефти компенсаций за отказ от ее добычи, сообщает Bloomberg. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти США выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей. В соответствии с контрактом добыча этой нефти будет заморожена на неопределенный срок, а когда ее наконец выкачают из скважин и продадут, то выручка достанется государству.
По текущей рыночной цене $19,87 за баррель нефти марки WTI 365 млн барр. могут быть приобретены примерно за $7,25 млрд. Bloomberg отмечает, что после восстановления мировых нефтяных цен продажа такого объема может принести государству неплохую прибыль. При продаже 365 млн барр. по средней за 2019 год цене $57,04 прибыль составила бы более $13 млрд. Даже если продавать по $30 за баррель, то и в этом случае прибыль — за вычетом расходов на транспортировку и хранение — составила бы около $4 млрд.
В соответствии с законом Минэнерго США имеет право создавать на черный день запасы в размере до 1 млрд барр., при этом указаний на то, где именно должна храниться такая нефть, в законе нет. Это открывает для ведомства возможность создавать хранилища за пределами госрезерва и блокировать добычу. С учетом 635 млн барр., уже накопленных в соляных пещерах Техаса и Луизианы, у властей есть возможность выкупить у производителей — и оставить под землей — как раз 365 млн барр.
Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа заверили Bloomberg, что реализация плана пойдет на пользу независимым производителям нефти на всей территории страны.