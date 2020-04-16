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Падение цен на нефть ,  
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Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти

По текущей рыночной цене 365 млн барр. нефти марки WTI могут быть приобретены, чтобы оставить их под землей, примерно за $7,25 млрд. После восстановления цен их продажа может принести властям США несколько миллиардов долларов
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Фото: David McNew / Getty Images

Министерство энергетики США разработало план выплаты местным производителям нефти компенсаций за отказ от ее добычи, сообщает Bloomberg. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти США выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей. В соответствии с контрактом добыча этой нефти будет заморожена на неопределенный срок, а когда ее наконец выкачают из скважин и продадут, то выручка достанется государству.

По текущей рыночной цене $19,87 за баррель нефти марки WTI 365 млн барр. могут быть приобретены примерно за $7,25 млрд. Bloomberg отмечает, что после восстановления мировых нефтяных цен продажа такого объема может принести государству неплохую прибыль. При продаже 365 млн барр. по средней за 2019 год цене $57,04 прибыль составила бы более $13 млрд. Даже если продавать по $30 за баррель, то и в этом случае прибыль — за вычетом расходов на транспортировку и хранение — составила бы около $4 млрд.

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В соответствии с законом Минэнерго США имеет право создавать на черный день запасы в размере до 1 млрд барр., при этом указаний на то, где именно должна храниться такая нефть, в законе нет. Это открывает для ведомства возможность создавать хранилища за пределами госрезерва и блокировать добычу. С учетом 635 млн барр., уже накопленных в соляных пещерах Техаса и Луизианы, у властей есть возможность выкупить у производителей — и оставить под землей — как раз 365 млн барр.

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа заверили Bloomberg, что реализация плана пойдет на пользу независимым производителям нефти на всей территории страны.

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Однако Bloomberg отмечает, что воплощение идеи в жизнь потребует согласия Конгресса, который должен одобрить выделение необходимых средств. Однако убедить Палату представителей, где большинство мест контролирует Демократическая партия, будет непросто. Ранее конгрессмены уже заблокировали план выделения $3 млрд на закупку нефти для стратегического резерва США, увязывая совершение такой сделки с крупными инвестициями в «зеленую» энергетику. Bloomberg полагает, что аналогичным образом может быть сорван и новый план администрации Трампа.

В мае должно вступить в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти, в рамках которого страны ОПЕК+ с мая по июль нынешнего года сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки. Также Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ решили дополнительно сократить добычу на 2 млн барр. в сутки, а страны G20 снизят объемы добываемой нефти на 3,7 млн барр. Таким образом, общее сокращение составит минимум 15,4 млн барр. в сутки. Однако, по мнению Международного рейтингового агентства, этого не хватит, чтобы компенсировать падение спроса более чем на 20 млн барр. в сутки.

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США не участвуют в сделке, сокращение добычи запрещено антимонопольным законодательством страны. Однако глава Техасской железнодорожной комиссии, которая выступает в штате нефтяным регулятором, Райан Ситтон ранее говорил, что страна сократит добычу нефти «органическим путем».

14 апреля The Wall Street Journal сообщила, что американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, а более крупные компании урезают добычу.

14 апреля стоимость барреля американской нефти марки WTI упала более чем на 10%, опустившись ниже $20. 16 апреля стоимость фьючерсов на WTI с поставкой в мае варьируется в диапазоне $19–21.

Автор: Евгений Калюков
Теги: США, нефть
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