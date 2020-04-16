Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти

По текущей рыночной цене 365 млн барр. нефти марки WTI могут быть приобретены, чтобы оставить их под землей, примерно за $7,25 млрд. После восстановления цен их продажа может принести властям США несколько миллиардов долларов

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Министерство энергетики США разработало план выплаты местным производителям нефти компенсаций за отказ от ее добычи, сообщает Bloomberg. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти США выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей. В соответствии с контрактом добыча этой нефти будет заморожена на неопределенный срок, а когда ее наконец выкачают из скважин и продадут, то выручка достанется государству.

По текущей рыночной цене $19,87 за баррель нефти марки WTI 365 млн барр. могут быть приобретены примерно за $7,25 млрд. Bloomberg отмечает, что после восстановления мировых нефтяных цен продажа такого объема может принести государству неплохую прибыль. При продаже 365 млн барр. по средней за 2019 год цене $57,04 прибыль составила бы более $13 млрд. Даже если продавать по $30 за баррель, то и в этом случае прибыль — за вычетом расходов на транспортировку и хранение — составила бы около $4 млрд.

В соответствии с законом Минэнерго США имеет право создавать на черный день запасы в размере до 1 млрд барр., при этом указаний на то, где именно должна храниться такая нефть, в законе нет. Это открывает для ведомства возможность создавать хранилища за пределами госрезерва и блокировать добычу. С учетом 635 млн барр., уже накопленных в соляных пещерах Техаса и Луизианы, у властей есть возможность выкупить у производителей — и оставить под землей — как раз 365 млн барр.

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа заверили Bloomberg, что реализация плана пойдет на пользу независимым производителям нефти на всей территории страны.