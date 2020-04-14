Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13 апр, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13 апр, 13:14
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной Общество, 07:23 Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции Бизнес, 07:00 WSJ сообщила об остановке нефтяными компаниями США добычи Бизнес, 06:55 Университет Джона Хопкинса убрал данные о 2 млн заболевших коронавирусом Общество, 06:17 На Чукотке продлили режим самоизоляции до конца апреля Общество, 06:03 Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз Общество, 06:00 Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса Общество, 05:47 «Аэрофлот» второй раз за месяц сократил число внутренних рейсов Общество, 05:40 Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным Политика, 05:22 Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Общество, 04:40 Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС Общество, 04:00 США примут решение о взносах в ВОЗ в конце недели Общество, 03:57 Трамп назвал историческим соглашение стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи Экономика, 03:34 В работе Twitter произошел второй за последние два дня сбой Технологии и медиа, 03:08
Падение цен на нефть ,  
0 

WSJ сообщила об остановке нефтяными компаниями США добычи

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.

«Мы никогда этого не делали раньше. Мы всегда могли продавать нефть, даже по неблагоприятной цене», — сообщил президент компании Джим Уилкес. Texland обратилась к государству с просьбой о займе, который позволил бы платить зарплату 73 сотрудникам, пишет издание.

Более крупные компании также урезают добычу. Так, кроме Texland в апреле и мае объем выкачиваемой нефти планирует сокращать компания Continental Resources, снизив добычу примерно на 30%. Помимо этого, Parsley Energy остановила работу примерно на 150 скважинах, отмечает The Wall Street Journal. Из них компания добывала около 400 барр./сутки. По словам главы Parsley Energy Мэтта Галлахера, их разработка больше не рентабельна.

С середины марта крупнейшие нефтяные компании, такие как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell объявили о том, что они сокращают расходы на сумму около $50 млрд.

По данным Baker Hughes Co., количество буровых установок в США сократилось с 800 до 600 за последний месяц.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter