Счетная палата не нашла оснований для докапитализации банка «Дом.РФ»

Цели докапитализации банка «Дом.РФ» на 2,7 млрд руб. не объясняются в проекте бюджета, заявила Счетная палата. Из-за этого она не считает вливания обоснованными

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Счетная палата сочла необоснованной докапитализацию банка «Дом.РФ» на 2020 год в сумме 2,76 млрд руб., говорится в ее заключении на проект бюджета на 2020–2022 годы. Банк «Дом.РФ» принадлежит институту развития жилищной сферы «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Взнос в уставный капитал института развития «Дом.РФ», необходимый для докапитализации банка, включен в проект бюджета, внесенный в Госдуму. В документе говорится лишь, что такой взнос нужен для инвестиций в объекты государственной собственности.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит информации о целях докапитализации АО «Банк ДОМ.РФ», а в системе «Электронный бюджет» не представлены расчеты суммы докапитализации (2,764 млрд руб.), пишет Счетная палата. «Предусмотренный законопроектом взнос в уставный капитал «Дом.РФ» в целях докапитализации банка «Дом.РФ» на 2020 год в сумме 2,76 млрд руб. считаем необоснованным», — говорится в заключении аудиторов.

Отсутствие финансово-экономического обоснования вливаний в государственные компании — распространенная проблема, СП неоднократно обращала на это внимание, говорится в документе. Наличие обоснования позволило бы проанализировать целесообразность таких вливаний еще на стадии планирования бюджетных расходов. Анализ исполнения докапитализаций «свидетельствует о недостаточном качестве их планирования», заключает СП.

РБК направил запрос в Минфин и «Дом.РФ».