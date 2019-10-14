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Счетная палата не нашла оснований для докапитализации банка «Дом.РФ»
Цели докапитализации банка «Дом.РФ» на 2,7 млрд руб. не объясняются в проекте бюджета, заявила Счетная палата. Из-за этого она не считает вливания обоснованными
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Счетная палата сочла необоснованной докапитализацию банка «Дом.РФ» на 2020 год в сумме 2,76 млрд руб., говорится в ее заключении на проект бюджета на 2020–2022 годы. Банк «Дом.РФ» принадлежит институту развития жилищной сферы «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Взнос в уставный капитал института развития «Дом.РФ», необходимый для докапитализации банка, включен в проект бюджета, внесенный в Госдуму. В документе говорится лишь, что такой взнос нужен для инвестиций в объекты государственной собственности.

Пояснительная записка к законопроекту не содержит информации о целях докапитализации АО «Банк ДОМ.РФ», а в системе «Электронный бюджет» не представлены расчеты суммы докапитализации (2,764 млрд руб.), пишет Счетная палата. «Предусмотренный законопроектом взнос в уставный капитал «Дом.РФ» в целях докапитализации банка «Дом.РФ» на 2020 год в сумме 2,76 млрд руб. считаем необоснованным», — говорится в заключении аудиторов.

Отсутствие финансово-экономического обоснования вливаний в государственные компании — распространенная проблема, СП неоднократно обращала на это внимание, говорится в документе. Наличие обоснования позволило бы проанализировать целесообразность таких вливаний еще на стадии планирования бюджетных расходов. Анализ исполнения докапитализаций «свидетельствует о недостаточном качестве их планирования», заключает СП.

РБК направил запрос в Минфин и «Дом.РФ».

Счетная палата также указывает на риски неосвоения планируемых бюджетных вливаний 6 млрд руб. в капитал «РусГидро» в 2020 году на строительство линий электропередачи Певек — Билибино. Перечисленные на эти же цели в 2019 году 7 млрд руб. пока что полном объеме размещены на счете «Чукотэнерго» и не используются. Аудиторы обращают внимание и на отсутствие материалов, поясняющих расчет сумм бюджетных ассигнований, по ряду имущественных взносов в госкорпорации.

Банк «Дом.РФ» появился благодаря объединению банка «Российский капитал» и Социнвестбанка. «Российский капитал» санировался Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с 2009 года, в 2017 году его передали тогда еще Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, позднее преобразованному в институт развития «Дом.РФ». Счетная палата критиковала процесс передачи банка, заявляя, что ущерб государству при смене собственника составил 80 млрд руб., а также создание резервов новым банком во втором квартале 2018 года, необходимость которых аудиторы ставили под вопрос.

За десять лет санации «Российского капитала» на банк израсходовали 164,4 млрд руб., но он «практически на всем периоде санации» продолжал терпеть убытки, отмечал аудитор Счетной палаты Андрей Перчян. «Дом.РФ» выправил нормативы в начале 2019 года, а по итогам 2018 года показал прибыль в 4,2 млрд руб. Рейтинговое агентство Fitch в сентябре 2019 года повысило рейтинга банка до ВВ. Fitch не стало отдельно оценивать устойчивость банка, так как он на 100% принадлежит материнской структуре (институт развития «Дом.РФ»), интегрирован с ней на управленческом уровне, а его поддержка капиталом составила 35% от взвешенных по риску активов в 2018–2019 годах.

Новые средства банк получил в 2019 году: 15 млрд руб. в апреле и еще 40 млрд руб. в августе. Fitch считает, что этих средств будет достаточно для окончательного завершения санации до конца первого квартала 2020 года. На базе «Дом.РФ» создается опорный банк строительного сектора, избыток капитала будет поддерживать рост кредитования строительной и ипотечной сфер, отмечает рейтинговое агентство.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Счетная палата
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