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Бизнес ,  
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Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
По словам Белоусова, такой срок может грозить «за восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег. Он пояснил, что по этой причине все «убегают» от такого финансирования
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно». Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передают «Ведомости».

«К сожалению, так устроено законодательство, что за восемь неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет суммарно», — пояснил он. По словам Белоусова, именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования».

Помощник президента добавил, что в России есть ниша посевного финансирования, есть несколько институтов развития, которые «подхватывают» крупные проекты, при этом ниша венчурного финансирования отсутствует. Он указал, что при этом венчурное финансирование «абсолютно необходимо», потому что другой формы работы над стартапами в мире не придумано.

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Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие изменения в законодательство и пообещал поддержать их. Вопрос заключается в том, какой риск допустим при вложении бюджетных средств в стартапы, отметил глава государства. Акимов, в свою очередь, сообщил, что уже идет диалог со Счетной палатой и прокуратурой по данному вопросу. Путин пообещал сам договориться с ведомствами.

«В конечном итоге вопрос сведется к одному: в каком объеме готовы рисковать и что списывать будут», — заключил президент.

В марте исследование аналитической платформы для принятия инвестиционных решений Dsight и EY показало, что в 2018 году объем российского рынка венчурных инвестиций по сравнению с предыдущим годом вырос на 52%, до $714,7 млн. Доля инвестиций от госфондов в общем объеме выросла с 0,33 до 4,7%.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Андрей Белоусов, Владимир Путин, инвестиции, срок
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