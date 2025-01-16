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Bloomberg узнал о резком росте экспорта нефтепродуктов из России

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Война санкций
Поставки российских нефтепродуктов достигли 11-месячного максимума после объявления о новых санкциях США против российской нефтяной отрасли. Кремль заявлял, что Россия ответит на них
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Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Экспорт российских нефтепродуктов резко вырос до максимума за последние 11 месяцев на фоне введения новых санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Среднесуточный объем поставок нефтепродуктов из России за первые десять дней января составил 2,5 млн барр., пишет агентство. Это на 12% больше, чем показатель поставок за день в декабре, и самый высокий показатель с февраля.

В частности, экспорт дизельного топлива и газойля (на его долю приходится около 40% объема поставок) вырос на 17% с уровня декабря, до 1,08 млн барр. в день. Экспорт нафты вырос на 9%, до 489 тыс. барр. в день, это самый высокий показатель с марта 2023 года. Поставки мазута — на 19%, до 792 тыс. барр. в день (самый высокий показатель с июля 2023 года). Экспорт бензина и его смесей — на 15%, до 38 тыс. барр. в день. Сократились поставки авиатоплива (на 40%), до 34 тыс. барр. в день, и сырья для НПЗ — до 70 тыс. барр. в день.

«Самые значительные» санкции США против нефтегаза России. Что важно знать
Экономика
Фото: k_samurkas / Shutterstock

США ввели «самые значительные санкции» против российской нефтяной отрасли 10 января. Под них попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, а также более 180 танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Власти России проанализируют ситуацию с санкциями США против нефтяного сектора, прежде чем принять ответные меры, говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», — сказал он.

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