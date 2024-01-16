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Война с хуситами ,  
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Катар развернул три танкера с СПГ от Красного моря

Bloomberg: Катар развернул три танкера с СПГ от Красного моря
Сюжет
Война с хуситами
Три катарских танкера с СПГ перенаправили в сторону мыса Доброй Надежды вместо маршрута через Красное море, пишет Bloomberg. Премьер Катара заявил об изменении взглядов на международную торговлю после атаки Запада на хуситов
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Катар перенаправил три танкера с сжиженным природным газом (СПГ) в сторону мыса Доброй Надежды на юге Африки или в Юго-Восточную Азию вместо привычного маршрута в Европу через Красное море. Об этом сообщил Bloomberg.

Агентство отмечает, что два других танкера, один из которых принадлежит России, отошли от северного входа в Суэцкий канал. По данным Bloomberg, они перевозили газ в Азию.

Катар и Россия были последними крупными поставщиками СПГ, которые использовали Суэцкий канал для сокращения времени поставок в Европу, пишет агентство. Журналисты отметили, что количество рейсов через Красное море уменьшилось на 96% по сравнению с показателем прошлого месяца.

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что атаки западной коалиции на позиции хуситов в Йемене создают высокий риск дальнейшей эскалации и расширения конфликта на Ближнем Востоке.

«Это изменило наш взгляд на международную торговлю, — приводит его слова Bloomberg. — Это повлияет на рынок СПГ. Есть альтернативные маршруты. Они менее эффективны».

Также агентство сообщило, что катарский танкер, который доставил СПГ в Европу и на выходных остановился в Красном море, теперь направляется в Баб-эль-Мандебский пролив — место наиболее частых атак хуситов.

Bloomberg отмечает, что более длинные маршруты поставок СПГ приведут к перегрузке танкеров и росту стоимости фрахта, однако в Европе не ожидается его дефицит. Агентство со ссылкой на оценки ICIS уточняет, что транспортировка сжиженного природного газа из Катара в Великобританию вокруг Африки займет примерно 27 дней по сравнению с 18 днями через Суэцкий канал.

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Йеменские хуситы начали атаковать суда в Красном море в качестве ответных мер на операцию Израиля в секторе Газа. Повстанцы утверждают, что речь идет о кораблях, так или иначе связанных с еврейским государством. Однако в результате атакам подвергались и коммерческие суда, например контейнеровозы датской Maersk.

Представители западных стран неоднократно указывали на угрозу для коммерческого судоходства в Красном море из-за действий хуситов. В частности, США призвали коммерческие суда избегать маршрутов через Баб-эль-Мандебский пролив рядом с Йеменом.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По данным Reuters, для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк». Лондон и Вашингтон назвали эти действия самообороной и ответом на атаки в Красном море.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными с точки зрения международного права.

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Юлия Овчинникова
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