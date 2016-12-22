ФАС предложила запретить создавать госпредприятия на конкурентных рынках

Унитарные предприятия негативно влияют на конкурентные сферы экономики, их создание на конкурентных рынках необходимо согласовывать с антимонопольщиками, полагают в ФАС. Законопроект об этом уже подготовлен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в закон о защите конкуренции, которые запрещают создавать государственные и муниципальные унитарные предприятия на конкурентных рынках, говорится в сообщении ведомства.

ФАС предлагает согласовывать вопрос создания или изменения вида деятельности таких ГУП и МУП с ней. Ведомство готово рассмотреть заявки на создание предприятий в течение 30 дней.

Как пояснил заместитель руководителя службы Сергей Пузыревский, ФАС согласует заявку, если предприятие «создается на рынке с неразвитой конкуренцией». «Если ГУП или МУП было создано с нарушением порядка, то у ФАС России есть право подать иск в суд с требованием ликвидировать такое предприятие. В законопроекте эта норма также содержится», — добавил он.

Законопроект и пояснительная записка к нему также опубликованы на сайте антимонопольной службы. В записке отмечается, что если по состоянию на 1 января 2013 года в России было 11,2 тыс. унитарных предприятий, то через три года их число выросло в два раза, до 23,2 предприятий. «Существование таких видов юридических лиц, как государственное унитарное предприятие и муниципальное унитарное предприятие, негативно влияет на конкурентные сферы экономики», — говорится в ней.