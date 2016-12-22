Путин подписал план сокращения доли государства в экономике

Президент утвердил указ об основных направлениях политики по развитию конкуренции, предусматривающий сокращение числа госкомпаний. План ФАС предполагает масштабную принудительную приватизацию, утверждает федеральный чиновник

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Zuma / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий основные направления государственной политики по развитию конкуренции. Главными ее принципами станут сокращение доли госсектора, равенство условий и свобод экономической деятельности, направление госинвестиций на развитие конкуренции.

«Определить в качестве основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции: сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках», — говорится в документе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с президентом назвал подготовленный Федеральной антимонопольной службой документ фундаментальным и добавил, что указ предусматривает национальный план развития конкуренции с 2018 по 2020 год. По его словам, в плане содержатся дополнительные меры по антимонопольному регулированию.

По сути, план ФАС предполагает масштабную принудительную приватизацию, говорит федеральный чиновник, — продажу государством и мелких, и средних, и крупных предприятий. Сейчас идет все большее огосударствление экономики из-за санкций и политической ситуации, но задача плана — показать, что это неправильно и в более спокойные времена нужно будет отказаться от этой модели, добавляет он.

Путин поручил Медведеву внимательно следить, в том числе и при подготовке плана приватизации, за унитарными предприятиями, куда министерства и ведомства передают часть своих функций.

«Что касается унитарных предприятий, то мы с вами знаем, что, к сожалению, даже часть функций министерств и ведомств передается после создания этих унитарных предприятий именно туда. Таким образом, мы еще и перекладываем туда функции федеральных органов власти и управления. Здесь нужно внимательно вообще посмотреть, в том числе и в ходе приватизационного процесса», — сказал глава государства.

Медведев отметил, что на федеральном и муниципальном уровне принимаются решения о создании унитарных предприятий в конкурентном секторе, что приводит к сворачиванию конкуренции.

«Этот указ ставит такого рода решения либо под запрет, либо в необходимых случаях они должны приниматься только на основании специальных актов президента и правительства», — подчеркнул глава правительства.