Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в черный список

FATF в 2023 году приостановила членство России, но отказалась включить ее в черный или серый списки. По данным Politico, организация рассмотрит такую возможность 22 октября

Фото: theFATF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На следующей неделе, 22 октября, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ.

Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев, предоставляя доказательства, чтобы убедить внутренний орган FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень.

В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.

В черный список FATF на момент публикации материала входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянмар. В сером списке — 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филипинны и другие.

Politico пишет, что, как сказано в документе, Украина приводит в качестве аргументов для включения России в черный список «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном. Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег.

В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, однако в том же году отказалась рассмотреть ее кандидатуру на включение в черный список. Решение о приостановке членства организация связала с конфликтом на Украине. При этом она заявила, что Россия по-прежнему несет ответственность за внедрение стандартов FATF.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла приостановку членства России в FATF политически мотивированным решением. «Нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF», — говорила она на ПМЭФ-2023. Росфинмониторинг выразил схожее мнение, заверив, что исключение из FATF не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

В феврале FATF понизила Россию в одном из рейтингов из-за недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют.