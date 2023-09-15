Правительство сменит главу Росавиации

Александр Нерадько покинет пост главы Росавиации, рассказали источники РБК. Он возглавлял ведомство с 2009 года. Вместо Нерадько будет назначен или его заместитель Дмитрий Ядров, или Владимир Потешкин

Александр Нерадько (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Росавиации Александр Нерадько покинет свой пост, рассказал источник РБК, знакомый с подготовкой кадрового решения, и подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

Об отставке Нерадько также сообщил собеседник РБК в крупной российской авиакомпании. По его словам, вместо Нерадько будет назначен его заместитель Дмитрий Ядров, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания. О назначении Ядрова знает источник, близкий к кабмину. Ядров прошел нужные согласования, утверждает он. Источник, близкий к авиавластям, говорит, что основной кандидат на пост руководителя Росавиации — другой заместитель Нерадько, Владимир Потешкин. Ранее о том, что Нерадько отправят в отставку, писала газета «Известия» со ссылкой на источники.

В Росавиации и в пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. РБК направил также запросы в пресс-службы правительства и аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Нерадько занял должность главы Росавиации в 2009 году. До этого с 1997-го работал в Федеральной авиационной службе, затем в Федеральной службе воздушного транспорта. С 2000 по 2004 год занимал пост первого замминистра транспорта России, затем стал руководителем Ространснадзора, а в 2005-м — главой Федеральной аэронавигационной службы, упраздненной в 2009 году.

В 2020-м по распоряжению премьера Михаила Мишустина был назначен первым заместителем министра транспорта. Тогда же глава правительства подписал постановление об объединении должностей первого замминистра транспорта и руководителя Росавиации.

Нерадько рассматривали также на пост главы Минтранса, писал РБК, но в итоге назначили гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

В прошлом году правоохранительные органы сообщали о подозрении нескольких бывших сотрудников Росавиации в коррупции. В минувшем феврале в интервью РБК Нерадько говорил, что уполномоченные ведомства занимаются этими вопросами и им оказывается полное содействие.

«Есть меры, которые в целом принимаются в федеральных органах власти и в том числе в Росавиации. Сейчас внедряется новая информационная система «Посейдон», которая будет использоваться для анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе, а также для проведения проверочных и иных мероприятий в области противодействия коррупции», — объяснял он.

В мае прошлого года правительство сделало Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, писали «Известия». По словам источника, он получил выговор с формулировкой «за неисполнение поручений» главы Минтранса и кабмина.

В февральском интервью РБК Нерадько рассказывал, что его мечтой до 2019 году было обеспечить каждого россиянина возможностью совершить полет на вертолете или самолете.

«Но после успешных лет развития последовала пандемия, которая отбросила всю мировую гражданскую авиацию по крайней мере на пару лет назад. Потом известные события 2022 года», — добавил он, указав, что теперь стремится к преодолению последствия санкций.