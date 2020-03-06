Мишустин назначил Александра Нерадько первым замминистра транспорта

Александр Нерадько (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта страны, объединив этот пост с его прежней должностью. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в документе.

Мишустин также подписал постановление об объединении должностей первого замминистра транспорта и руководителя Росавиации.

По данным Росавиации, Нерадько родился в 1961 году, получил инженерное образование и после этого работал по специальности в предприятиях гражданской авиации и Госавианадзоре.

В 1997 году он начал работать в Федеральной авиационной службе, затем в Федеральной службе воздушного транспорта. С 2000 по 2004 годы он уже занимал пост первого замминистра транспорта России. В 2009 году перешел на должность руководителя Росавиации.