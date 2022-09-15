Япония в августе увеличила закупки СПГ у России на 211%
Япония в августе закупила у России на 211,2% больше СПГ в количественном выражении по сравнению с августом 2021 года, следует из торговой статистики, опубликованной Минфином страны. В стоимостном выражении импорт российского сжиженного газа вырос на 383,6%.
Напротив, закупки российской нефти в августе сократились — на 20,3% год к году в количественном выражении и на 54,1% — в стоимостном.
Также уменьшилось количество угля, ввозимого из России (на 32,6%), при росте в стоимостном выражении (плюс 120,2%).
Что касается экспорта в Россию, то в прошедшем августе на 107,1% выросли поставки компьютеров (при этом в стоимостном выражении они сократились на 82,6%) и на 161,6% — запчастей для компьютеров (минус 2,1% в стоимостном выражении). При этом поставки полупроводников в Россию прекратились вовсе.
Также сократился экспорт в Россию автобусов и грузовиков (на 51,2% в количественном выражении), а автомобилей вырос на 5,8%.
В июне Япония тоже наращивала поставки СПГ из России, но не так значительно — на 26,4% год к году. При этом в этом месяце страна не импортировала российскую нефть. В июле страна восстановила импорт нефти из России, а вот объем ввезенного сжиженного газа сократился на 26,1%.
После начала российской операции на Украине Япония ввела санкции против России, которые затронули физлиц, компании, банковский сектор, а также экспорт и импорт.
Страна, в частности, запретила импорт угля из России, машин, водки, некоторых видов древесины. Кроме того, Токио решил запретить поставки в Россию самосвалов, бульдозеров, грузовых автомобилей, ткацких станков, локомотивов, газовых насосов и других машин, нефтеперерабатывающего оборудования, предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса.