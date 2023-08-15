Безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет превысили ₽50 млрд

Безвозмездные сборы в бюджет от бизнеса в 2023 году достигли ₽54 млрд. Эта статья начала пополняться, когда государство ввело комиссию за продажу активов иностранцев в России. Эксперты не ждут, что за год взносы превысят ₽100 млрд

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В 2023 году, по состоянию до 10 августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран составили 54 млрд руб., следует из данных системы «Электронный бюджет», проанализированных РБК. Власти собирают эти взносы с декабря 2022 года.

Указанные взносы отражаются по статье «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций», говорил РБК федеральный чиновник. В декабре 2022 года эта статья впервые за много лет пополнилась миллиардными сборами: за тот месяц они составили почти 3 млрд руб. С учетом декабрьских поступлений казна собрала уже 57 млрд руб. по данной статье.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Из чего складываются взносы

Все сделки по продаже российских активов, принадлежащих лицам из недружественных стран, подлежат одобрению подкомиссии (во главе с министром финансов) правительственной комиссии по иностранным инвестициям. По правилам, которые периодически обновляет и публикует подкомиссия, актив должен продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

Согласно положениям, появившимся в мартовской версии (действуют до сих пор), размер взноса, который обозначен как «добровольный», должен быть не ниже 5% от рыночной стоимости активов, если дисконт при продаже не превышает 90%, и 10% от рыночной стоимости, если дисконт более 90%. Взнос направляет, как правило, покупатель. Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, ряд ведомств, которые согласовывают сделки, предлагают поднять планку взноса до 15%. «Мы с этим не спорим», — говорил он. Согласно обновленным правилам, «добровольный» взнос должен быть уплачен в течение трех месяцев с даты осуществления сделки.

Последний вариант актуальных правил вступил в силу в июле. В них добавилось положение, что, если речь идет о публичном акционерном обществе, российский покупатель обязан разместить на бирже не менее 20% акций приобретаемой компании. Опцион обратного выкупа может быть заключен, но только по рыночной стоимости, и срок его действия не должен превышать двух лет.

Публично о продаже активов в России уже заявили такие зарубежные компании, как Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др. О выводе приобретаемых у иностранцев активов на биржу пока не объявлялось.

Ранее президент Владимир Путин поручил направлять вырученные от продажи активов зарубежного бизнеса средства на дополнительную поддержку туристических организаций Крыма и Севастополя. В июне он также поручал направлять данные взносы в части сделок, подведомственных Минпромторгу, на проведение НИОКР и докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП).

Сколько бюджет может привлечь за счет этого

Условия сделок по выходу из российских активов бизнеса из недружественных стран постепенно ужесточаются, хотя сумма 54 млрд руб. с начала 2023 года вовсе не выглядит огромной, отмечает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее прогнозу, в оставшийся период 2023 года темпы поступлений безвозмездных отчислений в бюджет будут постепенно сокращаться, как и список выходящих из России компаний. Сами сделки подобного рода будут иметь место еще два-три года, считает она.

Поскольку источники формирования взносов непрозрачны и официальные расчеты их размеров отсутствуют (в частности, в системе «Электронный бюджет» план по ним формально нулевой. — РБК), прогнозировать их потенциальный объем крайне сложно, рассуждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Вероятно, их величина не превысит 100 млрд руб. по итогам года, оценивает он.

Эксперт указал, что сделки по выходу иностранцев из российских активов дают эффект на курс рубля, однако «наиболее крупные уже состоялись, и их влияние на рубль снижается». Формально платежи за продажу бизнесов иностранцами поступают на счета типа C (кроме случаев проведения расчетов в рублях в банковской системе России), но недружественные нерезиденты могут запрашивать разрешение на вывод данных средств за рубеж в иностранной валюте. Это может вызывать «всплески волатильности на валютном рынке», признавал Банк России в мае. Начиная с 1 июня был установлен месячный лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями.