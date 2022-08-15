Рада одобрила увеличение военного бюджета Украины на $7,3 млрд

Военные расходы увеличат за счет наращивания внутренних заимствований. По словам депутата Железняка, «это будет и печатание денег»

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Верховная рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины на $7,3 млрд, сообщил в Telegram депутат Ярослав Железняк («Голос»).

«Рада одобрила законопроект о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен] ($7,32 млрд. — РБК) за счет увеличения внутренних заимствований. К сожалению, это будет и печатание денег», — написал Железняк.

По его словам, общие расходы бюджета Украины на безопасность и оборону в 2022 году теперь составят 1,2 трлн гривен ($32,55 млрд).

За увеличение военных расходов проголосовали 287 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов (50% плюс один голос).

На прошлой неделе Минфин Украины сообщил, что кредиторы страны, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты до 2024 года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это позволило сэкономить почти $6 млрд, деньги направят на стабилизацию экономики и помощь армии. Bloomberg со ссылкой на данные министерства уточнял, что общий объем внешней задолженности Украины составляет $19,6 млрд.

Рейтинговые агентства Fitch и S&P оценили реструктуризацию долга Украины как дефолт, понизив ее кредитные рейтинги до «ограниченного» и «выборочного» дефолта соответственно. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Украина потеряла свою финансовую самостоятельность, поскольку «не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи Вашингтона и Брюсселя».