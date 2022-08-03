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Минпромторг отвел восемь лет на восстановление экспорта металлургов

На адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии потребуется 8 лет, следует из проекта стратегии отрасли до 2030 года. Там отдельно описаны барьеры, вызывающие сложности с переориентацией экспорта из Европы в Азию
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030-му, но за счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом. Такие оценки приводятся в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которая разработана Минпромторгом. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил на совещании у президента Владимира Путина 1 августа о том, что проект стратегии готов и разослан на согласование в заинтересованные ведомства. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что редакция стратегии является промежуточной, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших сталелитейщиков — «Северстали», НЛМК, ММК и Evraz.

Как следует из проекта, стратегию развития отрасли, столкнувшейся с санкционным давлением, необходимостью переориентации экспорта на восток и падением производства, предполагается реализовывать в два этапа — адаптационный, до 2024–2025 годов, и восстановительный — до 2030 года.

Сначала необходимо реализовать меры противодействия санкционному давлению, начать реализацию проектов, стимулирующих потребление металла в России, и уточнить потребности в металлопродукции, необходимой для восстановления объектов, разрушенных в Донбассе, отмечается в документе. На совещании с Путиным глава Минпромторга, в частности, предлагал организовать закупки металлопродукции в госрезерв. По его словам, сформированные запасы затем можно будет использовать для интервенций на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса.

На втором этапе предусматривается начало реализации новых проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по транспортировке российских энергоресурсов на новые рынки, указано в документе. К этому моменту должны будут сформироваться новые логистические цепочки и должна стабилизироваться доходность металлургической отрасли, считают его авторы.

С какими сложностями столкнулись металлурги на рынках Азии

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В ответ на начало спецоперации на Украине Евросоюз ввел в начале марта запрет на поставки почти всей номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого российские металлурги заявили, что им надо будет перенаправить на восток около 4 млн т продукции. Теперь в проекте стратегии уточняется, что речь может идти о 7 млн т.

После введения западных санкций альтернативными рынками для российских компаний стали считаться Турция, Китай, страны СНГ и ЕАЭС, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка, говорится в документе.

Но российские металлургические компании при переориентации экспорта из Европы в Азию сталкиваются с разного рода сложностями, отмечается в проекте стратегии. Ранее компании уже жаловались на дисконты, которые от них требуют азиатские покупатели, и рост расходов по транспортировке товаров, а также на укрепление рубля. По их словам, из-за этого экспорт зачастую оказывается нерентабельным. Минпромторг в проекте описывает существующие логистические проблемы и торговые барьеры на новых рынках.

Доля азиатского направления в экспортных поставках уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 10–20%, следует из документа. Порты Приморского края физически неспособны обработать все экспортные грузы из России в Азию, отмечается там, из-за этого металлургические компании вынуждены отгружать товары через порты Черного моря, где из-за рисков для судоходства фрахт подорожал в два-три раза. Кроме того, в связи с санкциями металлурги сталкиваются с арестом своих товаров за пределами России, указывают в Минпромторге.

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К тому же переориентация на рынки развивающихся стран осложняется их «высоким уровнем тарифной защиты», указано в проекте стратегии. В западных странах уровень импортных пошлин на металлопрокат равен или близок к нулю, а многие развивающиеся страны используют высокие ввозные пошлины. В документе предлагается ускорить заключение соглашений по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества с этими странами, а также применять двусторонние преференциальные режимы. По мнению Минпромторга, это обеспечит возможность торговли с географически удаленными странами.

Проблемы с высокими ввозными пошлинами на сталь на развивающихся рынках действительно есть — так они защищают своих собственных производителей, отмечает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Например, в Турции действуют импортные пошлины на листовой прокат на уровне 7–12%, в Бразилии — 10,8% на плоский и сортовой прокат.

Мантуров на совещании с Путиным рассказал о том, что российские власти уже готовят соответствующее межправительственное соглашение с Турцией, в рамках которого турецкой стороне будет предложено снизить импортные пошлины на российскую металлопродукцию.

Что ждет металлургическую отрасль в этом году

По прогнозу Минпромторга, из-за потери части экспортных рынков и падения спроса внутри России в ближайшие полтора года объемы производства в российской черной металлургии будут снижаться, говорится в проекте стратегии.

Экспорт российской металлопродукции за первый квартал 2022 года уже снизился на 11% (или 0,8 млн т), а по итогам 2022 года падение прогнозируется не менее чем на 16,4% (или 4,8 млн т), говорится в письме главы отраслевой ассоциации «Русская сталь», совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, которое он направил в правительство в конце июля.

Согласно самому оптимистичному сценарию, производство стального проката в 2022 году упадет на 11% (до 59 млн т), потребление внутри страны — на 13,8% (до 35,6 млн т), экспорт — на 15,9% (до 23,8 млн т).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Снижение ожидает рынок после рекордного 2021 года, когда объем выплавки стали был зафиксирован на уровне 77 млн т (+4,3% к 2020 году). В прошлом году также был зафиксирован рекордный объем сбора лома черных металлов — более 30 млн т (+16%).

Вклад металлургии в ВВП России составляет около 2,5%, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности — 17,4%, в экспорт — 10%, в экспорт обрабатывающей промышленности — 29,2%.

Россия занимает пятое место в мире по выплавке стали и второе — по производству стальных труб и алюминия, третье место по производству титана, четвертое — по высокосортному никелю, шестое — по меди.

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Надежда Синцова Надежда Синцова
Минпромторг экспорт Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) НЛМК «Северсталь»
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