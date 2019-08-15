Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования

Рецессия может произойти в случае сохранения высоких темпов роста на рынке потребкредитования и последующей невозможности компенсировать резкое замедление потребительского спроса со стороны ЦБ, считает министр

Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.

Говоря о том, возможна ли рецессия в 2021 году, Орешкин отметил, что ее не будет в том случае, если произойдет необходимое замедление темпов роста потребительского кредитования, а также при условии, если это падение потребительского спроса денежно-кредитной политикой будет полностью компенсировано Центробанком. Однако, как отметил министр, если сохранятся высокие темпы роста на этом рынке (под 25 и выше процентов в год), то это приведет к внезапной остановке этого рынка и, как следствие, рецессии, поскольку компенсировать столь резкое замедление потребительского спроса денежно-кредитной политике будет уже сложно.

Помимо этого Орешкин, ссылаясь на данные ЦБ, заявил, что треть населения страны, получившая кредиты, с PTI (отношение суммы ежемесячного платежа по кредитам к сумме ежемесячного дохода заемщика) больше 60%. «Это означает, что долг такого человека превышает его годовой доход», — отметил он, добавив, что это не межвременное перераспределение расходов и доходов, а проблема финансовой грамотности и своего рода долговая ловушка.

«Закредитованные россияне не всегда понимают, что они жертвуют своими будущими доходами, тем самым попадая в ловушку, и у них начинается долговая спираль с перекредитовками и новыми долгами. У нас бо́льшая часть рынка с долгом больше полугодового дохода», — указал Орешкин.