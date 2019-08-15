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Экономика ,  
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Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования
Рецессия может произойти в случае сохранения высоких темпов роста на рынке потребкредитования и последующей невозможности компенсировать резкое замедление потребительского спроса со стороны ЦБ, считает министр
Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.

Говоря о том, возможна ли рецессия в 2021 году, Орешкин отметил, что ее не будет в том случае, если произойдет необходимое замедление темпов роста потребительского кредитования, а также при условии, если это падение потребительского спроса денежно-кредитной политикой будет полностью компенсировано Центробанком. Однако, как отметил министр, если сохранятся высокие темпы роста на этом рынке (под 25 и выше процентов в год), то это приведет к внезапной остановке этого рынка и, как следствие, рецессии, поскольку компенсировать столь резкое замедление потребительского спроса денежно-кредитной политике будет уже сложно.

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Помимо этого Орешкин, ссылаясь на данные ЦБ, заявил, что треть населения страны, получившая кредиты, с PTI (отношение суммы ежемесячного платежа по кредитам к сумме ежемесячного дохода заемщика) больше 60%. «Это означает, что долг такого человека превышает его годовой доход», — отметил он, добавив, что это не межвременное перераспределение расходов и доходов, а проблема финансовой грамотности и своего рода долговая ловушка.

«Закредитованные россияне не всегда понимают, что они жертвуют своими будущими доходами, тем самым попадая в ловушку, и у них начинается долговая спираль с перекредитовками и новыми долгами. У нас бо́льшая часть рынка с долгом больше полугодового дохода», — указал Орешкин.

По словам министра, последние полтора года власти «все допускают и теоретизируют», однако на выходе получается планомерное устойчивое ускорение роста потребкредитования. «А если еще пару лет подождать и ничего не делать, то получим рецессию», — считает он.

«Здесь вопрос очень простой: нужен результат — изменение текущего тренда. ЦБ говорит, что он применяет и применял меры для охлаждения рынка. Эффективность всегда определяется результатом. Так как до последнего времени темпы роста потребкредитования ускорялись, значит, результата нет», — считает глава Минэкономразвития.

При этом Орешкин отметил, что Минэк поддерживает Центробанк в том, что регулятор намерен и дальше ужесточать это регулирование. При этом конфликта по данной теме у возглавляемого им ведомства и Центрального банка нет.

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Отвечая на вопрос, приведут ли меры Центрального банка к замедлению темпов роста потребительских кредитов в текущем году, Орешкин сказал, что подобное заранее оценить достаточно сложно. «Когда мы будем во второй половине августа выпускать макропрогноз, там как раз про кредитный цикл будут оценки и разные сценарии, так как это будет напрямую влиять на прогноз экономики», — сказал он.

Говоря о мерах, которые Минэкономразвития будет принимать в отношении граждан, попавших в трудную ситуацию с долгами по кредитам, Орешкин заявил, что ведомство будет предлагать упрощенную процедуру банкротства физлиц. «Например, для тех людей, у которых доход, который остается после платежа по кредиту, например, как вариант, опускается ниже определенного уровня — одного или двух прожиточных минимумов», — рассказал Орешкин.

При этом он добавил, что банки, которые загоняют людей в глубокие долги, должны будут нести финансовую ответственность за это. Он также сообщил, что подобные действия в отношении банков будут обсуждаться с ЦБ, однако существует риск того, что регулятор будет не согласен, так как это очень невыгодно для банков.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Максим Орешкин, потребкредитование, ЦБ, рецессия
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