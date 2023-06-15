Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике

Концентрация у государства права принимать решение о том, какие проекты развивать и куда направлять ресурсы — большой риск, хоть реставрация административной экономики и кажется невозможной, считает Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости)

Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может в итоге подавить частную инициативу, так как активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, часто путают с желанием «постоянно управлять экономикой», сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ «Как будет развиваться российская экономика», передает корреспондент РБК.

«Я уже не говорю о риске реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное, но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решение, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы, и, на мой взгляд, это большой риск», — продолжила Набиуллина.

Экономист подчеркнула, что точно не станут структурной перестройкой усилия, в рамках которых за счет бюджета и госдолга будет совершен «большой рывок по широкому кругу отраслей». Она пояснила: «Если мы так поступим, мы получим недоступность частного кредита».

Одно из проявлений структурной перестройки экономики — это изменение соотношения отраслей в экономике, отметила Набиуллина, «у нас это должно быть сопряжено с увеличением доли внутреннего спроса».

«Я думаю, все понимают, что мы сейчас через это проходим. Это влечет за собой и перераспределение рабочей силы, и инвестиций. Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали, худшие прогнозы не оправдались», — подчеркнула глава Центробанка.

Она не согласилась с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым относительно причин, почему прогнозы не оправдались. Он объяснил ситуацию денежными вливаниями, Набиуллина назвала главным фактором «адаптацию множества, тысяч предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

Прошлой весной Минэкономразвития, Росстат, ФНС, ФТС и Минпромторг заключили, что в России нецелесообразно применение опыта Государственного планового комитета СССР (Госплана) по управлению экономикой. Так они ответили на предложение главы КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал рассмотреть технологию для повышения эффективности управленческих решений в экономике, разработанную «Научной школой стратегического планирования Н.И. Ведуты» (Николай Ведута — советский экономист-кибернетик). В основе технологии — функционал развернутого межотраслевого баланса (также известного как метод «затраты — выпуск»). Это один из инструментов работы Госплана СССР, он использовался в качестве основы для прогнозных расчетов и народнохозяйственного планирования.

Однако тем же летом глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил о необходимости ухода от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».