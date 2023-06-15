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ПМЭФ-2023 ,  
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Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике

Глава ЦБ Набиуллина заявила о трансформации российской экономики быстрее ожиданий
Концентрация у государства права принимать решение о том, какие проекты развивать и куда направлять ресурсы — большой риск, хоть реставрация административной экономики и кажется невозможной, считает Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости)

Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может в итоге подавить частную инициативу, так как активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, часто путают с желанием «постоянно управлять экономикой», сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ «Как будет развиваться российская экономика», передает корреспондент РБК.

«Я уже не говорю о риске реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное, но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решение, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы, и, на мой взгляд, это большой риск», — продолжила Набиуллина.

Экономист подчеркнула, что точно не станут структурной перестройкой усилия, в рамках которых за счет бюджета и госдолга будет совершен «большой рывок по широкому кругу отраслей». Она пояснила: «Если мы так поступим, мы получим недоступность частного кредита».

Одно из проявлений структурной перестройки экономики — это изменение соотношения отраслей в экономике, отметила Набиуллина, «у нас это должно быть сопряжено с увеличением доли внутреннего спроса».

«Я думаю, все понимают, что мы сейчас через это проходим. Это влечет за собой и перераспределение рабочей силы, и инвестиций. Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали, худшие прогнозы не оправдались», — подчеркнула глава Центробанка.

Она не согласилась с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым относительно причин, почему прогнозы не оправдались. Он объяснил ситуацию денежными вливаниями, Набиуллина назвала главным фактором «адаптацию множества, тысяч предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

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Прошлой весной Минэкономразвития, Росстат, ФНС, ФТС и Минпромторг заключили, что в России нецелесообразно применение опыта Государственного планового комитета СССР (Госплана) по управлению экономикой. Так они ответили на предложение главы КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал рассмотреть технологию для повышения эффективности управленческих решений в экономике, разработанную «Научной школой стратегического планирования Н.И. Ведуты» (Николай Ведута — советский экономист-кибернетик). В основе технологии — функционал развернутого межотраслевого баланса (также известного как метод «затраты — выпуск»). Это один из инструментов работы Госплана СССР, он использовался в качестве основы для прогнозных расчетов и народнохозяйственного планирования. 

Однако тем же летом глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил о необходимости ухода от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
рыночная экономика Центробанк Эльвира Набиуллина экономика России ПМЭФ плановая экономика
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