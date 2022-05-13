Минэкономики, Росстат и ФТС ответили на инициативу КПРФ по применению опыта Госплана

Власти объяснили, почему возврат к Госплану в России невозможен

Современный аналог Госплана неприменим к рыночной экономике и резко увеличит нагрузку на бизнес и госорганы. Это следует из отзывов пяти профильных ведомств на инициативу КПРФ, предложившей использовать опыт СССР в госуправлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Применение в современной России опыта Государственного планового комитета СССР (Госплана) по управлению экономикой нецелесообразно. К такому выводу пришли в Минэкономразвития, Росстате, ФНС, ФТС и Минпромторге. Эти ведомства подготовили отрицательные заключения на инициативу главы КПРФ Геннадия Зюганова по созданию новой автоматизированной системы управления экономикой на базе искусственного интеллекта. РБК ознакомился с соответствующими документами. Их подлинность подтвердила РБК автор поддерживаемой коммунистами концепции профессор МГУ Елена Ведута.

Что предложила КПРФ

В конце марта Зюганов направил в адрес главы правительства Михаила Мишустина письмо (есть у РБК) с предложением рассмотреть технологию для повышения эффективности управленческих решений в экономике, разработанную «Научной школой стратегического планирования Н. И. Ведуты» (Николай Ведута — советский экономист-кибернетик).

В ее основе — функционал развернутого межотраслевого баланса (также известного как метод «затраты — выпуск»). Межотраслевой баланс — это фундаментальный инструмент статистики, агрегирующий, где и как товары и услуги используются в экономике. Он был одним из инструментов работы Госплана СССР, использовался в качестве основы для прогнозных расчетов и народнохозяйственного планирования. Теперь при использовании современного межотраслевого баланса возможно переосмыслить опыт Госплана в условиях цифровизации и вывести управление экономикой на новый уровень, следует из письма.

По мнению Зюганова, оператором системы должна стать АНО «Новые экономические кибернетические системы и технологии», которую предлагается учредить специально под эти цели. Ей нужно будет предоставить доступ к первичным данным об экономике страны, включая персональные данные (в частности, к базам ФНС, Росстата, ФТС и других). Таким образом будет создана «единая достоверная и актуальная база экономической информации», говорится в документе.

КПРФ неоднократно выступала с призывом вернуться к системе государственного планирования. «Все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы, циничные распилы, неэффективность и бездеятельность, прикрываемую бестолковой суетой», — заявляли в партии в июле 2020 года.

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Предлагаемой системой уже заинтересовались власти Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, а также зарубежные журналы статистической направленности, заявила РБК Елена Ведута (дочь советского экономиста Ведуты). Негативный отзыв властей связан с тем, что они не заинтересованы в налаживании производственно-логистических цепочек в условиях кризиса и кардинальном изменении существующих подходов, которые во многом нацелены на личное обогащение чиновников, считает она.

Почему власти отказались от нового Госплана

В своих отзывах органы власти представили множество аргументов о том, почему они не поддерживают инициативу КПРФ. Основные из них таковы.

Автоматизация прогнозирования на базе межотраслевого баланса неприменима к рыночной экономике и даже в СССР не была внедрена до конца.

Несмотря на то что в своих предложениях КПРФ апеллирует к опыту СССР, автоматизация процессов прогнозирования в части формирования межотраслевого баланса так и не была реализована даже в рамках проектов, проводимых Госпланом СССР в 1975–1985 годах, с учетом всех доступных на тот момент материальных и человеческих ресурсов, указал в ответе на инициативу первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Соответствующие инициативы прорабатывались, но фактически не были внедрены.

Кроме того, рассматриваемая модель не позволяла обеспечить развитие инициативы хозяйствующих субъектов и не применима в отношении современной рыночной экономики, уверен Торосов.

Его слова подтверждает замруководителя Росстата Сергей Егоренко. Динамическая модель межотраслевого баланса представлена разработчиками как инструмент с постоянно обновляющейся и накапливаемой информацией, однако многолетняя практика составления Росстатом таблиц «затраты — выпуск» (самая свежая — за 2019 год) говорит о том, что математические методы балансировки создают неприемлемые по экономическому смыслу ошибки. Это связано с несовершенством и неоднородностью поступающей информации, пояснил Егоренко.

Ранее Михаил Мишустин утвердил план мероприятий цифровой трансформации госуправления. Одним из вызовов в перспективе в нем указан процесс непрерывной обработки экономических сведений с помощью сквозных технологий и дальнейшее обучение системы на основе динамической оптимизационной модели межотраслевого баланса.

Обеспечение доступа АНО «Новые экономические кибернетические системы и технологии» к статистическим, ведомственным и персональным данным противоречит законодательству России.

Многие полученные налоговым органом сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, а ряд данных и так размещается в открытом доступе, отметил в ответе замруководителя ФНС Виталий Колесников. Первичный учет хозяйствующих субъектов — это коммерческая тайна, напомнил и Егоренко.

Информационные ресурсы таможенных органов формируются на базе документов и сведений, представляемых при совершении таможенных операций, и также имеют ограниченный доступ, указал замруководителя ФТС Владимир Ивин. Наделение АНО правами доступа ко всей информации несет в себе риски ее несанкционированного распространения и использования в целях недобросовестной конкуренции, а также возможного раскрытия персональных данных, предупредил он.

Создание единой базы резко увеличит нагрузку на бизнес и государственные органы.

Предлагаемый путь формирования информационной базы многократно увеличит нагрузку на бизнес всех уровней, а также на госучреждения, уверен замглавы Росстата. Так, например, бухгалтерский учет (его также предлагается сделать частью информационной базы), не содержит готовых показателей, которые могут использоваться для построения межотраслевого баланса (так как организации используют для этих целей различное ПО, часто несовместимое между собой). Не унифицирован и формат предоставления региональной бюджетной отчетности. Его доработка потребует привлечения значительных трудовых и финансовых ресурсов, указал Егоренко.

Кроме того, ряд компаний и ИП вообще не ведут детализированный бухгалтерский учет, так как этого не требует, например, упрощенная система налогообложения, говорится в отзыве Росстата.

Значительная часть предлагаемого к созданию функционала уже реализована в рамках действующих информационных систем.

Так, ГАС «Управление» содержит в себе федеральную информационную систему стратегического планирования и модуль мониторинга национальных целей развития, а портал «Электронный бюджет» агрегирует сведения о государственных программах и их структурных элементах, отметил замглавы Минэкономразвития. Ряд предложенных функций уже выполняет и государственная информационная система промышленности (ГИСП), курируемая Минпромторгом, заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Он также напомнил, что ведомство ведет работу по изменению существующего порядка предоставления мер господдержки за счет перехода на цифровую модель.

Как ранее писал РБК, Минэкономразвития заказало создание единой цифровой платформы «Экономика», которая будет мониторить, моделировать и прогнозировать социально-экономическое развитие страны, а также отслеживать эффективность реализованных субсидий и мер поддержки.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минпромторг, а также в пресс-службу партии КПРФ.