Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций

Криптовалюты в условиях санкций неэффективны для России из-за ограниченного рынка и применения на биржах механизмов по отслеживанию платежей, считают в Moody's. Разрешить криптоактивы для внешней торговли просил российский бизнес

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Криптовалюты не смогут помочь России бороться с западными санкциями, ограничивающими международные финансовые операции, считают авторы отчета рейтингового агентства Moody's, поступившего в РБК.

Введение международных санкций против России вызвало вопросы о том, можно ли использовать криптовалюты, в том числе биткоин, «для обхода санкций и восстановления прав граждан России и способности правительства хотя бы частично проводить финансовые операции», пишут аналитики Moody's, делая вывод, что на данный момент криптоактивы вряд ли будут эффективным решением для этих целей.

Из-за санкций против финансового сектора с трудностями при проведении внешнеторговых расчетов сталкивается не только попавший под ограничения бизнес, но и неподсанкционные компании. В конце апреля Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Подобные меры также предлагали депутаты и представители крупного бизнеса на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Так, например, менеджер «Северсталь Менеджмента» Глеб Худанов предложил разработать нормативно-правовую базу для обращения криптовалют в России, разрешить отечественным юрлицам покупать, продавать и обменивать их, а также использовать в качестве средства платежа при расчетах с зарубежными контрагентами. Депутат Госдумы Павел Завальный предлагал использовать биткоин в качестве средства расчета с дружественными странами при продаже нефти и газа.

В настоящее время вопрос регулирования рынка криптовалют в России находится в проработке. Минфин разработал законопроект, согласно которому криптовалюты могут быть разрешены как инвестиционный инструмент. В свою очередь, ЦБ выступает за полный запрет криптоактивов в России. При этом криптовалюты запрещено использовать на территории России как средство платежа.

Какие барьеры у использования криптовалют

Ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в России. На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 тыс. На внебиржевых торговых сервисах, которые используются для сокрытия транзакций, так называемых mixing services, ликвидность составляет около $30 млн в день. При этом, отмечают авторы исследования, по данным Минфина США, российские финансовые институты ежедневно проводят международные операции на сумму около $46 млрд, 80% из них совершаются в долларах США.

На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 тыс. На внебиржевых торговых сервисах, которые используются для сокрытия транзакций, так называемых mixing services, ликвидность составляет около $30 млн в день. При этом, отмечают авторы исследования, по данным Минфина США, российские финансовые институты ежедневно проводят международные операции на сумму около $46 млрд, 80% из них совершаются в долларах США. Внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства, что позволяет отслеживать незаконные транзакции, говорится в отчете: «Централизованная площадка для работы с цифровыми активами с хорошо налаженной проверкой и соответствующими процессами регистрации сможет отслеживать и отключать учетные записи из черного списка. Как только транзакция помечена, правоохранительные органы могут отслеживать ее историю и следить за ее движением». Этот фактор Moody's называет еще одной причиной, из-за которой возможности уклонения от санкций ограниченны.

Регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства, что позволяет отслеживать незаконные транзакции, говорится в отчете: «Централизованная площадка для работы с цифровыми активами с хорошо налаженной проверкой и соответствующими процессами регистрации сможет отслеживать и отключать учетные записи из черного списка. Как только транзакция помечена, правоохранительные органы могут отслеживать ее историю и следить за ее движением». Этот фактор Moody's называет еще одной причиной, из-за которой возможности уклонения от санкций ограниченны. Санкции против некоторых площадок. 5 апреля Министерство финансов США ввело санкции против крупнейшей даркнет-платформы Hydra Market, работающей на русскоязычную аудиторию, и против криптовалютной биржи Garantex Europe OU. Последняя зарегистрирована в Эстонии, но, по версии Минфина США, она осуществляла деятельность в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным ведомства, транзакции на этой платформе на сумму свыше $100 млн связаны с преступной деятельностью и даркнет-маркетами. В релизе Минфина также отмечается, что примерно 86% незаконных биткоинов, полученных российскими биржами виртуальных валют в 2019 году, поступили от Hydra.

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Криптоограничения для россиян

В пятом пакете санкций Евросоюз запретил криптобиржам открывать и поддерживать кошельки для российских физических и юридических лиц на сумму более €10 тыс. Крупные криптобиржи очень серьезно относятся к своим санкционным обязательствам, отмечал директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, напоминая, что в последние годы ужесточается регулирование криптовалют, которые на уровне FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приравнены к средствам сбережения и основным фондам.

После санкций ЕС криптобиржа Binance решила ограничить доступ к своим сервисам для тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более €10 тыс. Для таких клиентов осталась возможной только функция вывода средств.

Еще одна крупная криптобиржа — Coinbase — предупредила пользователей из России о том, что их аккаунты будут заблокированы 31 мая. В компании предложили таким клиентам вывести все средства либо предоставить документы, которые подтвердят, что они не подпадают под санкции Евросоюза.