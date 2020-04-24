Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

«Газпром» не исполняет решение Стокгольмского арбитража, который постановил снизить цену на газ для Польши, заявляют в Варшаве. Счета Варшаве Москва предъявляет на основании старых цен

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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. По версии Варшавы, российская компания продолжает злоупотреблять монопольным положением на рынке.

«Газпром» не выполнил окончательное решение Арбитражного суда в Стокгольме по делу PGNiG. В приговоре, вынесенном 30 марта 2020 года, было предписано изменить формулу ценообразования для определения цены поставок в рамках Ямальского контракта (контракта о поставке газа, который Россия и Польша заключили в 1996 году. — РБК). Несмотря на это, «Газпром» не уважает решение, вынесенное в результате многолетнего спора в арбитраже, и продолжает выставлять счета на основании устаревшей формулы ценообразования», — говорится в заявлении.

PGNiG обратился к «Газпрому» с требованием пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели, однако не получил ответа из Москвы. «Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта», — утверждают в польской компании.

РБК отправил запрос в «Газпром».

PGNiG утверждает, что это свидетельствует о продолжающемся злоупотреблении «Газпромом» своим монопольным положением на рынке. В связи с этим Варшава может вновь обратиться в антиконкурентную комиссию Еврокомиссии.