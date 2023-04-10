В Минфине допустили повышение налога на добычу угля

Если компании покажут хорошие финансовые показатели, Минфин предложит повысить НДПИ на уголь позже в этом году. Ведомство не рассматривает введение экспортных пошлин

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Минфин может предложить увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года, если участники рынка покажут хорошие финансовые результаты в январе—марте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве добавили, что введение экспортных пошлин на уголь сейчас не рассматривается.

В угольных компаниях не стали комментировать планы ведомства. Газета отмечает, что почти вся отрасль перестала раскрывать отчетность, и судить о результатах компаний можно только по их заявлениям и данным Росстата. По оценке статистического ведомства, в 2022 году сальдированная прибыль угольных компаний выросла на 10%, до 821,1 млрд руб. Доля прибыльных компаний сократилась до 67,3% по сравнению с 70,6% годом ранее. В январе сальдированная прибыль упала на 62,7%, до 39 млрд руб., а доля прибыльных компаний сократилась до 58,4%.

С 2022 года в России действует новый расчет НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, включая коксующийся уголь. Налог на него привязан к мировой конъюнктуре: ставка установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Целью было изъятие сверхдоходов компаний в период высоких цен, однако из-за начала военных действий на Украине российские угольщики не смогли в полной мере воспользоваться конъюнктурой, пишет издание.

Летом Минэнерго предложило отказаться от австралийского индекса и вернуть действовавшие прежде правила с фиксированным налогом (для коксующегося угля — 57 руб. за т). Первый вице-премьер Андрей Белоусов в октябре поддержал инициативу, сказав, что ее рассматривает Минфин.

Также осенью в правительстве обсуждали введение экспортных пошлин на уголь, в том числе энергетический, при превышении цены в $150 за тонну в порту отгрузки. От этой идеи отказались, однако власти решили с 1 января до 31 марта 2023 года повысить НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб. за тонну.

В 2022 году налоговые поступления от угольных компаний в России составили 360 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минэнерго.