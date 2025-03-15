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Как объем ликвидной части ФНБ снизился более чем вдвое. Инфографика

Объем ликвидной части ФНБ снизился более чем вдвое — до минимума 2019 года

Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составила порядка 3,4 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в начале 2022 года — тогда этот показатель составлял 8,43 трлн руб., следует из данных Минфина, которые проанализировал РБК.

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Фото:Сергей Лантаухов / News.ru / Global Look Press

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ФНБ федеральный бюджет активы нефтегазовые доходы фонд национального благосостояния
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