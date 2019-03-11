Минфин внес в правительство законопроект о продлении амнистии капитала

Минфин 6 марта внес на рассмотрение в правительство законопроект о третьем этапе амнистии капитала. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

По его словам, подать декларацию по новому этапу можно будет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. «Если закон будет принят раньше, то, может быть, и раньше», — сказал замминистра. «С точки зрения закона, это — продление, появляется новый срок подачи декларации», — пояснил он.

Амнистией капитала называется процесс легализации зарубежных активов россиян. Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян. Второй этап амнистии стартовал 1 марта 2018 года и завершится 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более €10 млрд, рассказывал после ее завершения первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

В рамках второго этапа амнистии капитала государство обещало не интересоваться источником происхождения средств для покупки зарубежных активов (банковские счета, недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании), если россияне их добровольно декларировали.

Кроме того, участникам амнистии предоставляли гарантии освобождения от уголовной ответственности по ряду экономических статей, административной ответственности за нарушения валютного законодательства, от налоговых штрафов применительно к декларируемым активам.