Медведев допустил появление в России новых офшоров

Налоговые льготы специальных административных районов можно распространить на другие регионы, если опыт «офшоров» в Калининграде и Владивостоке будет успешным, считает премьер

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Правительство рассмотрит возможность создания в России новых зон с особым правовым статусом и налоговым режимом. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, передал корреспондент РБК.

«Еще один механизм, который у нас действует с прошлого года, — это специальные административные районы, это фактически территории привилегий, где для инвесторов создан особый режим налогообложения, валютного регулирования, предусмотрены другие льготы», — сказал Медведев.

Таких районов пока два — на острове Октябрьском в Калининграде и острове Русском во Владивостоке, отметил премьер. «Мы можем посмотреть на их результаты: если мы признаем их удовлетворительными, интересными, тогда можно подумать и о распространении этого опыта», — добавил Медведев.

Минфин выступает в перспективе за распространение налоговых льгот специальных административных районов (САР) на другие регионы. Однако вопрос требует серьезной проработки, так как мера приведет к выпадающим доходам бюджета, отмечал глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов в интервью Reuters. «Нужно понимать, о каких суммах идет речь, и какие могут быть последствия. Но я считаю, что рано или поздно эти условия надо тиражировать на всю страну», — сказал Сазанов.

САРы во Владивостоке и Калининграде появились в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники, включая En+ и Rusal Олега Дерипаски. Для «переезда» зарегистрированной за рубежом компании нужно инвестировать в России 50 млн руб. Резиденты САР не платят налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а по выплачиваемым дивидендам​ ставка составит всего 5%. При этом акционерам гарантируют конфиденциальность информации.