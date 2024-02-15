Верховный суд объяснил свой подход к спору о «хищениях» качелей и мебели

Верховный суд объяснил свое решение направить на новое рассмотрение спор между ретейлером «Посуда-Центр» и «Эрнст энд Янг». Истец обвинял консультантов в том, что из-за следования их советам ему доначислили налоги

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Налоговые консультанты или профессиональные юристы не должны всецело полагаться на оговорку об исключении или ограничении своей ответственности, прописанную в договорах с заказчиками: если советы таких специалистов окажутся заведомо непригодными, потенциально с них можно будет взыскать компенсацию за некачественные услуги. Это один из выводов, к которым пришла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, рассмотрев дело ретейлера «Посуда-Центр сервис» против московского филиала аудиторско-консалтинговой сети EY (с 2022 года российская практика вышла из международной сети, сменив название на Б1).

Резолютивную часть решения Верховный суд объявил 6 февраля: спор был отправлен на новое рассмотрение суда первой инстанции — Арбитражного суда города Москвы. РБК изучил полный текст определения, вышедший 13 февраля и содержащий объяснение позиции судебной коллегии.

Спор «Посуда-Центра» с налоговыми консультантами, проистекающий из договора оказания консультационных услуг 2015 года, имеет важное значение для всего консалтингового рынка, говорили эксперты. Ретейлер-заказчик воспользовался методикой по учету товарных потерь, разработанной специалистами «Эрнст энд Янг», но затем налоговые инспекторы доначислили компании налоги. «Посуда-Центр» посчитала, что доначисления связаны с ненадлежащим оказанием консультационных услуг, и просила суд взыскать с московского отделения EY более 11,7 млн руб. Просьбу о взыскании убытков Арбитражный суд города Москвы, а затем апелляционный и кассационный суды в 2022–2023 годах не удовлетворили, после чего «Посуда-Центр сервис» обратился в Верховный суд.

Соответствие стандарту профессионализма

Отказывая в удовлетворении иска к «Эрнст энд Янг», суды «ограничились констатацией факта исполнения договора и наличия в нем положений, ограничивающих ответственность ответчика, то есть не рассмотрели спор по существу», заключила коллегия Верховного суда под председательством Натальи Чучуновой. Между тем, с одной стороны, нужно рассмотреть вопрос, действовал ли консультант хотя бы с минимальной степенью «заботливости и профессионализма», чтобы иметь возможность защититься оговоркой об ограничении ответственности. А с другой стороны, нужно изучить, не явилось ли доначисление налогов следствием неправильного применения методики самим налогоплательщиком.

При возникновении любого спора о качестве консультационных услуг суду требуется оценить достаточность предпринятых исполнителем усилий — «действовал ли он с такой заботливостью и профессионализмом, с какими по обстоятельствам дела действовал бы любой разумный консультант, стремящийся принести пользу заказчику», указала коллегия. В то же время в ее решении проводится разграничение между «ординарным» консультантом и исполнителем, «позиционирующим себя в качестве профессионала высокой квалификации, имеющего опыт решения сложных задач, стоимость услуг которого в связи с этим, как правило, является более высокой».

Оговорки об исключении или ограничении ответственности за результаты применения услуг широко распространены в договорах об оказании консультационных услуг, в том числе профессиональными юристами или специалистами по налогообложению, отмечают судьи Верховного суда. «Исполнитель по договору возмездного оказания услуг не вправе ссылаться на оговорку об исключении или ограничении ответственности, если выполненные им действия <...> были столь упречными (непрофессиональными), что затронули само существо исполняемого обязательства или лишили полезного смысла заключение договора для заказчика, например, если разработанная консультантом методика оказалась заведомо непригодной», — говорится в определении.

Хищения или скрытая продажа товара

Налоговый кодекс, как писал РБК, позволяет отнести к внереализационным расходам убытки «в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены» (такие расходы, соответственно, позволяют уменьшить базу по налогу на прибыль). Однако факт отсутствия виновных лиц, согласно букве закона, должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. Разработанная же консультантом методика не требовала обращаться в правоохранительные органы при каждой недостаче, отмечается в определении коллегии Верховного суда. Достаточно было документально (через процедуру инвентаризации, документы о недостаче товара «по независящим от воли» компании причинам) подтвердить факт недостачи и факт неустановленности виновных лиц. «Эрнст Энд Янг», как сообщали профильные СМИ, в судах ссылалась на то, что сложившаяся в то время судебная практика не трактовала подтверждение любой недостачи предоставлением справки из госоргана как обязательное.

Судебная коллегия считает, что профессиональный налоговый консультант в данном случае должен понимать «сложность разделения двух групп ситуаций»: с одной стороны, хищения товаров со стороны покупателей и иных лиц, а с другой — «скрытая реализация товаров без налогообложения». По мнению судей, вторая ситуация находится в зоне контроля ретейлера. Между тем, как ранее установили суды, «Посуда-Центр» не испрашивал объяснительные записки с материально-ответственных сотрудников, по умолчанию считая, что причиной недостач являются хищения товаров неустановленными лицами из торговых залов. «Эрнст энд Янг», защищаясь от претензий ретейлера, как раз указывал на то, что причиной доначислений на самом деле было бездействие самого налогоплательщика. Например, в 2015 году сумма недостач составила более 150 млн руб., из которых 38% приходилось на крупногабаритный товар (велосипеды, качели, мебель, бытовая техника и т.п.), при том что свидетели утверждали: магазины компании оснащены системами видеонаблюдения, специальными рамками, охранной сигнализацией и т.д.

«Таким образом, между сторонами имеется спор о том, явилось ли доначисление налоговых платежей обществу [«Посуда-Центр»] следствием заведомой упречности методики, разработанной компанией [«Эрнст энд Янг»], либо причиной возникновения претензий налогового органа явилось неправильное применение методики самим налогоплательщиком, что не исключает возможность суда прийти к выводу о том, что возникновение неблагоприятных последствий у заказчика обусловлено несколькими причинами одновременно», — резюмировали судьи. Если нижестоящие суды при повторном рассмотрении и придут к выводу о том, что консультант должен понести ответственность за убытки заказчика, его ответственность может быть уменьшена, если будет признано, что заказчик умышленно или по неосторожности содействовал увеличению своих убытков, следует из определения Верховного суда.

Варианты нового решения

Партнер «Пепеляев групп», представляющий консультанта в споре, Роман Бевзенко считает, что основные аргументы истца не были поддержаны Верховным судом. «Он не согласился с ним в том, что услуга была оказана некачественно из-за якобы расхождения содержания консультации и закона. Был отвергнут и аргумент об умысле консультанта на причинение вреда клиенту», — утверждает Бевзенко.

По большому счету это дело — о том, правильно ли клиент применил документ, разработанный для него консультантом, считает Бевзенко. «К сожалению, нижестоящие суды не уделили этому внимание и подошли к делу довольно формально. Верховный суд предложил им это сделать на новом круге рассмотрения дела — установить, насколько грамотно и профессионально действовал клиент, применяя советы консультанта», — сказал он РБК.

Бевзенко отмечает, что в целом Верховный суд не предопределил исход разрешения спора в нижестоящих судах по существу, то есть решение на новом круге будет зависеть исключительно от того, что смогут доказать стороны. Представитель Б1 (бывшей "Эрнст энд Янг") сказал РБК, что компания воздержится от комментариев до завершения спора.

Верховный суд занял балансирующую позицию, комментирует руководитель практики «разрешение споров» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Кирилл Понасюк. С одной стороны, коллегия подтвердила, что наличие в договоре оговорки об ограничении ответственности не может действовать абсолютно. «Это может помочь в будущем защищать интересы заказчиков, которые обратились к непрофессиональным, некомпетентным и недобросовестным консультантам и пострадали от неправильных советов», — полагает он.

С другой стороны, Верховный суд прямо разъяснил, что критерием оказания надлежащих консультационных услуг является проявление необходимой заботливости и осмотрительности (применение максимальных усилий к достижению результата), поэтому взыскать убытки с консультантов можно не всегда, добавляет Понасюк.

Действительно, суд попытался найти баланс между позициями двух сторон, говорит партнер BGP Litigation Павел Кондуков. Коллегия Верховного суда обратила внимание на то, что истец мог не предпринять достаточные действия, чтобы снизить размер убытков, а также высказала предположение о подозрительности некоторых его действий при учете недостач товаров. С другой стороны, Верховный суд указал на необходимость выяснения обстоятельств того, явилось ли доначисление налоговых платежей заказчику следствием заведомого непрофессионализма консультанта, проявленного при подготовке методики.

По словам Понасюка, есть три сценария, по которым пойдет нижестоящий суд. Либо консультанты могут быть признаны виновными в убытках ретейлера, поскольку не действовали с необходимой заботливостью и профессионализмом; либо суды могут установить, что убытки компании возникли в результате неправильного применения методики, вследствие чего убытки с консультантов не могут быть взысканы, и, наконец, третий вариант — при новом рассмотрении суды могут посчитать, что виновные действия имеются с обеих сторон, в связи с чем убытки могут быть взысканы с консультанта, но размер должен быть уменьшен. Не исключено, что в вопросе возмещения убытков будет выбран компромиссный вариант, допускает Кондуков.