Власти рассмотрят два варианта дополнительного платежа бизнеса в бюджет

Замглавы Минфина Сазанов: сбор с бизнеса в бюджет может быть добровольным или обязательным

Алексей Сазанов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Взнос крупного бизнеса в бюджет в формате windfall tax может могут ввести как в качестве добровольного платежа, так и в качестве обязательного. Об этом сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

«Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будет определяться с формой его реализации — это может быть обязательный платеж, [а может быть] добровольный», — пояснил замминистра.

По словам Сазанова, действующие налоги при этом точно затрагиваться не будут.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее говорил, что с бизнесом обсуждается вариант добровольного взноса, поскольку у многих компаний за первые три квартала 2022 года «результаты были сильно в плюс».

Глава РСПП Александр Шохин счел идею добровольного взноса нереализуемой, поскольку у компаний слишком разное финансовое положение, неравномерная налоговая нагрузка и жесткость корпоративных процедур.

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