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Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»
Экономика, 15 фев, 06:59
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»
Утром 15 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Уральский капитал» (город Уфа). Эта кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе страны по величине активов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк с 15 февраля отозвал лицензию у регионального банка «Уральский капитал» (город Уфа), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Кредитная организация, отмечает ЦБ, использовала рискованную бизнес-модель, которая ориентировалась на кредитование компаний, связанных​ с бизнесом собственника «Уральского капитала». Из-за этого на балансе сформировался значительный объем активов низкого качества.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.

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В банк назначена временная администрация. «Уральский капитал»​ является участником системы страхования вкладов.

С начала февраля Центробанк уже отозвал лицензии у нескольких банков. 2 февраля без лицензии остались два московских банка — Партнеркапиталбанк и Расчетно-кредитный банк. 6 февраля лицензия была отозвана у Сибирского банка реконструкции и развития, головной офис которого находится в Тюмени. 9 февраля Банк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал».

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Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина в начале февраля объявила, что основная работа по оздоровлению национальной банковской системы завершена. По ее словам, в 2017 году регулятор «был вынужден отозвать лицензии чуть более чем у 50 банков». Это «почти в два раза меньше, чем в 2016 и 2015 годах», заметила она, подчеркнув, что «сотрудникам Банка России пришлось принять при этом три крупных решения». «Тем не менее мы считаем, особенно с учетом этих решений, что большую часть пути по очищению российского банковского сектора от откровенно нежизнеспособных игроков мы прошли», — заявила глава Центробанка​.
 

Авторы: Анна Трунина, Владислав Гордеев.
Теги: Центробанк , Отзыв лицензии
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