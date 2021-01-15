Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн

Предложения избранного президента включают ряд мер по стимулированию экономики. В частности, он предлагает выплаты американцам в размере $1,4 тыс. План уже поддержали демократы в конгрессе

Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий коронавируса. Как сообщает CNBC, стоимость пакета стимулирования составляет $1,9 трлн.

Пакет включает в себя прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. Выплаты достигнут $2 тыс. на человека (вместе с одобренным конгрессом в декабре чеком на $600). Также Байден предлагает повысить размер минимальной зарплаты до $15 в час и увеличить объем еженедельного пособия по безработице.

В соответствии с документом, $350 млрд планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов. $170 млрд должны пойти высшим учебным заведениям. План также предполагает меры поддержки малого бизнеса.

Кроме того Байден предлагает выделить $50 млрд на программу тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, а $20 млрд — на национальную программу вакцинации.