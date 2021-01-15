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Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн

Предложения избранного президента включают ряд мер по стимулированию экономики. В частности, он предлагает выплаты американцам в размере $1,4 тыс. План уже поддержали демократы в конгрессе
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий коронавируса. Как сообщает CNBC, стоимость пакета стимулирования составляет $1,9 трлн.

Пакет включает в себя прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. Выплаты достигнут $2 тыс. на человека (вместе с одобренным конгрессом в декабре чеком на $600). Также Байден предлагает повысить размер минимальной зарплаты до $15 в час и увеличить объем еженедельного пособия по безработице.

В соответствии с документом, $350 млрд планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов. $170 млрд должны пойти высшим учебным заведениям. План также предполагает меры поддержки малого бизнеса.

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Экономика
Джо Байден

Кроме того Байден предлагает выделить $50 млрд на программу тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, а $20 млрд — на национальную программу вакцинации.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер поддержали план избранного президента.

В прошлом году во время предвыборной кампании Байден пообещал отнестись к борьбе с пандемией серьезнее, чем действующий глава государства Дональд Трамп. План должен воплотить эти обещания в жизнь, отмечает Reuters.

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Накануне главный экономический советник новой администрации США Брайан Диз заявил агентству, что программа избранного президента будет включать два этапа: сначала Байден будет настаивать на принятии конгрессом немедленных мер стимулирования экономики, а затем займется более долгосрочными, связанными со здравоохранением и инфраструктурой.

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Джо Байден

8 января Байден заявил, что сосредоточен на решении трех основных проблем — борьбе с распространением коронавируса, внедрении вакцин и восстановлении экономики США. «Когда мы с [будущим вице-президентом США] Камалой [Харрис] принесем присягу, мы немедленно введем важные законодательные акты для борьбы с вирусом и экономического роста. Таким образом, мы будем делать свою работу, а конгресс может решить, как ему быть со своей», — сказал он тогда.

Байден обещал также, что после инаугурации 20 января воспользуется законом об оборонном производстве, чтобы ускорить производство вакцины.

В конце 2020 года Трампподписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает в том числе выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии. На эти цели в нем было предусмотрено $900 млрд.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден экономика коронавирус
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